Nahuel Guzmán: "La exigencia está siempre"

Luego de haber concluido su muy corto período de vacaciones, Tigres ya prepara de lleno el torneo de Clausura 2019. Este martes el arquero del conjunto regiomontano, Nahuel Guzmán, reconoció el fracaso del año auriazul pero se dijo consciente de la complejidad que tiene el futbol mexicano.

“Creo que la historia de Tigres marca que la excepción tal vez fue haber llegado a la Final. En el último tiempo nos hemos acostumbrado recorrer todo el camino y a veces no se puede porque no te toca ser el mejor o porque fallaste en detalles, cometiste errores que te costaron un gol o un partido. Que quede claro, sí, la exigencia está de pelear y llegar al Final pero no es cosa fácil, no es de todos los días”.

Con respecto al adiós de Juninho, elemento que ya cerró el ciclo con la escuadra regiomontana, el ‘Patón’ dijo: “Hemos comentado todo lo que sentíamos y pensábamos. Le ha regalado a la gente una carrera y experiencia maravillosa con jerarquía hacia el plantel, con títulos y logros conseguidos. Creo que la gente de Tigres debe estar muy agradecida y él también tiene que estar muy conforme con la carrera que ha hecho”.

Finalmente Guzmán agregó lo siguiente: “Lo ha mencionado el Presidente, el técnico, acá los objetivos son claros. En principio está la clasificación a la etapa de Liguilla, quedar entre los ochos primeros y después pelear por el campeonato. La institución lo ha manifestado de esa manera y el equipo con las cosas que fue consiguiendo y buscando lo ha hecho igual, quiere ser protagonista torneo tras torneo en todos los que se juegue. La exigencia está siempre”.

Los auriazules se fueron sin título de Liga en todo el 2018, además de que tampoco pudieron consagrarse con la Copa MX y en Concachampions fueron eliminados por la escuadra de Toronto en Cuartos de Final.