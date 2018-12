Ignacio Ambriz: "Estoy contento con la actitud de los muchachos"

Ya son varios días de pretemporada que el equipo que dirige Ignacio Ambriz ha realizado en la capital de Hidalgo, una preparación que ha sido muy intensa en los primeros días, pero que será fundamental para llegar a tono al Apertura 2019 donde el equipo pretende recuperar el protagonismo que ha perdido con los malos resultados en los últimos torneos.

'Nacho' Ambriz reconoció que los trabajos de pretemporada han sido muy intensos, pero con mucho compromiso por parte de la plantilla: "Mucha disposición del equipo, trabajando algunos días hasta tres veces, algunos dos para cerrar esta pretemporada con un encuentro ante un equipo de segunda división pero contento con la actitud de los muchachos, hay un buen ambiente y contento por el esfuerzo que han mostrado".

Respecto a la llegada de Iván Ochoa y José Juan Macías al club, el técnico esmeralda mencionó que será gente muy importante para el equipo, quienes aportarán juventud y dinámica al esquema que pretende: "Muy contento, es gente que ya se había visto, gente joven que nos puede ayudar a tener más dinámica que es lo que vamos a buscar y también tengo la fortuna de que solo han parado una semana, faltan días para esperar a los refuerzos que puedan venir pero con los que tenemos hay que trabajar y prepararnos".

"Lo veo bien (José Macías), él está muy contento de venir aquí, es otro chico con carácter y hay que ayudarlos, al final necesito que en la cancha puedan pelear y sea el jugador que tenga mucho gol, nos puede dar minutos en liga y copa por los jóvenes que estamos necesitando", agregó.

Ambriz no negó que le gustaría la llegada de Rubens Sambueza, jugador que ha aparecido en la órbita de 'la fiera' en los últimos días, sin embargo reconoció que es un rumor: "A quién no le va a gustar, tengo la fortuna de conocerlo pero son tiempos de rumores, hasta que no los vea aquí no diré que son parte del equipo para poder luchar por un título".

El técnico esmeralda finalizó con el tema de Mauro Boselli, un tema que ha tenido preocupada a la afición de León tras los fuertes rumores de su salida, al respecto, Ambriz mencionó que: "Noto bien a Mauro, ha trabajado bien la pretemporada, lo veo bien, hay rumores de que sea y de que se queda y yo le he dicho que está aquí y que no puedo adelantarme pero mientras está aquí estoy contento porque está haciendo bien las cosas", finalizó.