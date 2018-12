André Pierre Gignac quiere ganar más títulos con Tigres

Continúan los exámenes médicos en Tigres y la preparación del Clausura 2019 está al máximo, luego de haber fracasado en el 2018. El delantero francés, André Pierre Gignac, ofreció declaraciones a los medios presentes donde reconoció las cosas que se dejaron de hacer en los felinos y por ende los malos resultados en global.

“Siempre he dicho que quería terminar mi carrera aquí entonces estoy muy contento pero debo hacer más cosas y anotar más goles, ganar más cosas es el objetivo”, dijo primeramente el ariete europeo que hace unas semanas atrás renovó contrato.

Los auriazules tendrán la oportunidad de una revancha dentro de la Concachampions. En este siguiente semestre arrancará su participación en dicho certamen y sobre esto Gignac dijo: “Fracasamos dos veces en Finales entonces sigue doliéndome y siempre ganar títulos con Tigres es hermoso y más si podemos ir a un Mundial de Clubes”.

Gignac comentó que ya inició su proceso de naturalización como mexicano, realizando los trámites correspondientes que se requieren para ello.

“Siempre he dicho que quiero ganar títulos, sería lindo siendo Campeón de goleo pero lo principal para mí es el campeonato. Yo cambiaría todos los goles que tengo por tres campeonatos más”, finalizó.

¿Se va o se queda?

Por otro lado, el ecuatoriano Enner Valencia comentó sobre su caso, ya que se sigue especulando que no continuará con la institución de la Sultana del Norte: “Uno siempre trata de exigirse mucho más para mejorar, ese fue mi caso, siempre trabajé el doble, pensando qué pasaba, por qué no jugaba. Lastimosamente no se me dio, uno como jugador quiere. Ahora hay que seguirse preparando”.

“Me siento muy contento por mi trabajo, cuando el equipo me necesitó siempre estuve ahí para ayudar. Este último torneo no tuve esa regularidad que uno necesita y un poco por eso se está escuchando el cambio de equipo y esas cosas”.