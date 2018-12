Rubens Sambueza: "Quiero ser referente, pero hay que demostrar"

Luego de un largo y espera de su arribo, Rubens Sambueza tuvo su primer contacto con sus nuevos compañeros dentro del Club León. El mediocampista argentino entrenó por primera vez con la Fiera y tuvo su primera conferencia ante los medios de comunicación, dónde reveló cuál fue el motivo por el que llegó al bajío.

“Al margen de la afición que es muy entregada y entusiasta, creo que el plantel que tiene es importante y puede conseguir grandes cosas, espero adaptarme rápido. Me tocó enfrentar a León y era complicado, así que tenía inquietud de llegar acá y hacer grandes cosas, que los clubes que realmente vengan a León sufran como a mí me tocó”, dijo el argentino.

Minutos después, Rubens comenzó el trabajo al parejo de sus compañeros y se integró en algunos ejercicios con Mauro Boselli, de quien no prefirió opinar respecto a la situación complicada que vive en el club, pues no fue renovado y está confirmada su salida del equipo, mas no su destino.

Finalmente, Sambueza también expresó que “es una ventaja ya conocer al Profe Ambriz, es alguien que trabaja muy bien y muy entusiasta, también es muy humilde y eso es importante dentro de un grupo”, respecto a la propuesta que el mismo entrenador le hizo para venir al equipo.