Francisco Suinaga: "Se han revisado más de 30 jugadores"

La tarde de este miércoles, en las instalaciones de Metepec, Francisco Suinaga, Presidente Deportivo del Toluca, habló con la prensa mexiquense respecto al plan que tienen de cara al Clausura 2019, certamen que dará inicio a principios de enero.

El directivo de los 'Diablos Rojos' informó que están a la espera de cerrar tres contrataciones más: “Se han revisado más de 30 jugadores a detalle y todo lo que conlleva, los clubes, presupuestos y contratos, ajustándose a una serie de requerimientos para equivocarse lo menos posible respecto a las necesidades del equipo”.

Por otra parte, habló de la salida de Luis Quiñones: “Luis pertenece a Tigres y en esos casos está involucrado el Club, la directiva, el cuerpo técnico, el representante y el jugador, ya en función de eso se toman las decisiones que sean viables”.

Del mismo modo, al ser cuestionado sobre la baja de Rubens Sambueza, declaró: “Causó mucha polémica, pero me parece que el comunicado está más que claro, en sus razones personales yo no me puedo meter porque solo él sabe”.

Por último, además de mencionar que su objetivo es el título, hizo un recuento de su gestión: “Aquí hay que ajustarse a una serie de requerimientos, insisto, hoy a cinco años que llegué al Club y a dos años de gestión deportiva hemos jugado dos finales, hemos calificado a la liguilla siempre compitiendo, semifinales, cuartos de final”.