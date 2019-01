Los nuevos Zorros son presentados

Ocho refuerzos, ocho nuevas caras, ocho incorporaciones son las que Atlas presenta de cara al Clausura 2019. El mediodía de este jueves, los Rojinegros presentaron a los jugadores que vestirán la playera rojo con negro para el próximo torneo; Osvaldo Martínez, Jesús Isijara, Anderson Santamaría, Jorge Segura, Ulises Torres, Cristian Cálix, Darío Burbano e Irving Zurita serán Zorros en el torneo entrante.



De igual manera, el Presidente Deportivo de La Academia, Rafael Márquez, charló con los medios de comunicación, iniciando con una autocrítica sobre el terrible semestre que tuvo Atlas en el certamen anterior. Márquez destacó el desequilibrio que hubo en el plantel con muchos jóvenes y poca gente experimentada.



"Quisiera empezar con una autocrítica del semestre pasado donde obviamente no fue nada bueno para la institución, para el equipo; me tocó entrar en este puesto ya arrancada la temporada, hubo muy poco manejo de maniobra para poder hacer algo con el equipo. El equipo estaba muy desequilibrado, había demasiados jóvenes y poca gente de experiencia; esperábamos más de los experimentados, y su comportamiento y sus expectativas no fueron las mejores; así que fue la causa que creemos que el equipo no rindió lo que tenía que rendir".



Para Rafa, el plantel presente que encarará el torneo entrante es mejor que el anterior. Asimismo, explicó el porqué sobre la llegada del juvenil hondureño, Cristian Cálix, asegurando que es una apuesta; así como las salidas de Leiton Jiménez y Cristian Calderón.



"Simplemente haciendo la comparativa hombre por hombre, yo creo que estamos mejor que la temporada pasada. Llegan refuerzos importantes como es el caso de Osvaldito (Martínez) con toda la experiencia en tantos partidos; (Jesús) Isijara, quizás en Santos vimos destellos de él, pero le estamos dando toda la confianza para que pueda desarrollar todavía más sus capacidades. Después, gente joven, como el tema de (Cristian) Cálix; muchos preguntarán acerca de eso, pero es una apuesta como la hicimos en su momento con Clifford".



"En un principio (Cristian) Calderón era intocable, no era de los jugadores que pensábamos que pudiera salir, pero con base a las órdenes que son de allá arriba, pues no podemos hacer nada más que poder hacer efectivo esos activos y poder salir de este semestre con esa venta".



"Gente que ha salido porque esperábamos más nivel de ellos; gente como Leiton (Jiménez) que quizá ya terminó una era para él aquí en el equipo. Era lo importante, equilibrar un equipo donde prevalecía la juventud y la inexperiencia y donde quizá la gente de experiencia no llegó a tener el nivel que estábamos esperando para poder soportar lo que se vino la temporada pasada. Ahora creo que está muy bien cobijado los chicos, es un equipo de 50% de gente de cantera y 50% gente de experiencia".



La solvencia económica que poseen otros equipos como Cruz Azul o América, no la posee Atlas y de eso está consciente el Presidente Deportivo de los Zorros, sabe de lo complicado que es; no obstante, Márquez asegura que incluso así el equipo puede ser competitivo.



"Es difícil competir, pero encuentras soluciones al nivel en el que nosotros nos movemos como institución y como parte de la situación económica. No me asusta, no le temo, porque aun así podemos ser un equipo competitivo; estoy contento con lo que se armó hoy en día, espero que los resultados vengan lo más rápido posible y que la estabilidad, sobre todo que es lo que busco, en esta temporada prevalezca para intentar quizá alejarnos un poco más del tema porcentual".



Finalmente, las expectativas para Atlas, según Rafael Márquez, será llegar al tope máximo que se les permita; esto dicho con base a la igualdad que existe entre canteranos y hombres experimentados. Igualmente, mandó un mensaje a la afición afirmando que se está intentando tener un equipo competitivo del que sientan orgullo.



"Este equipo está más equilibrado para competir y llegar a lo más alto posible; sabemos que otros equipos se han reforzado con base a una situación económica mayor, pero eso no quita que nosotros compitamos por estar dentro de los primeros puestos. Esa es la máxima exigencia, esa es la idea, ese es el mensaje que siempre he querido hacerles llegar a todos los que lleguen, a los que están y que se quedan. Lo que sí les puedo decir a la afición es que estamos intentando tener ese equipo competitivo y por el cual ellos se puedan sentir orgullosos, que se tengan muchas alegrías; también con que se puedan llegar los resultados positivos lo más pronto posible".