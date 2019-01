Enrique Meza: "Alustiza tiene argumentos suficientes para regresar"

Con la jornada uno a la vuelta de la esquina, en donde el Puebla recibirá al actual subcampeón, Cruz Azul, Meza resulta las fortalezas de su equipo y lo califica como un equipo competitivo.

“Lo veo como un equipo competitivo, porque cada vez y poco a poco se han adaptado a las necesidades del juego a intentar tener un volumen de juego importante, el equipo tiene que jugar bien este quien este por ahí el volumen no se adquiere porque en muchas de las ocasiones el jugador juega partidos individuales, cosa que estamos tratando de evitar, yo tengo la necesidad y exigencia de hacer un buen trabajo”.

Con la mira puesta en el juego del viernes, “Ojitos” sabe que su equipo enfrentará a un Cruz Azul que da miedo por la gran calidad que tiene en su plantilla y su cuerpo técnico altamente capacitado, además resalta que la franja está preparada para encarar este encuentro.

“Lo único que le falta al puebla de cara al inicio es que inicie el juego, porque no se juega antes ni se juega después, ya los jugadores están en un momento dado aptos para jugar la situación es resolver quien jugará el día viernes ya que vamos a jugar con un equipo altamente competitivo que viene de jugar una final y tiene muy buenos jugadores que tiene un técnico estudioso, una gente honrada y decente y eso me obliga a demostrar de que material estoy hecho y lo mismo el Puebla”.

Sobre el regreso de Alustiza, Enrique Meza confiesa que será un jugador importante mas no fundamental, de igual manera aclara que los dichosos “problemas” que tanto se mencionaron en distintos medios no debe tener gran relevancia ya que lo que le interesa a él es el rendimiento de los jugadores, no la empatía con ellos.

“Matías tiene argumentos suficientes para su regreso, él tiene un cariño muy especial por el Puebla no sé si ustedes o el público mismo lo valore pero Matías es un profesional, me parece que hará un aporte importante, ni más ni menos que los otros pero un aporte importante eso sí […] No me lo pregunten a mí, pregúntenselo mejor a él (Sobre su relación), yo no busco simpatías o antipatías, busco rendimiento y Matías es un gran jugador”.

Enrique Meza en su cuarto torneo en el timonel de la franja buscará competir en los dos torneos, Copa Mx y Liga Mx, en uno se lograra buscar la clasificación a la fiesta grande mientras que en el otro se buscará la tan ansiada sexta copa, así mismo aseguró que llegará un refuerzo más al equipo de la colonia maravillas.

“Todavía falta por llegar un nuevo refuerzo, no quisiera individualizar porque tendremos un equipo que va a ser amplio, pensamos competir en la liga y en la Copa con mucha dignidad entonces para eso se requiere un grupo importante de jugadores no solamente como tal si no como un número que pueda tratar de hacer que el equipo sea competitivo en las dos competencias”.

El cuadro dirigido por Pedro Caixinha tuvo mayor tiempo de actividad en el torneo anterior, y es por esto que algunos toman como ventaja el hecho de tener menos pretemporada de cara al Clausura 2019, sin embargo, Meza afirma que no es ventaja por la calidad del cuadro cementero, además adelantó que ya podremos ver de inicio a alguno de los refuerzos que llegaron para este torneo.

“Si verán un refuerzo en el once titular pero no puedo decir que tengamos una ventaja porque sería mucho especular con la enorme calidad que tiene Cruz Azul, y los partidos son el viernes a las 9 de la noche y ahí se verá quien es quien, tanto como tener una ventaja sería muy presuntuoso de mi parte”.

Jugar en equipo será la punta de lanza del cuadro camotero en este año, así lo dijo “Ojitos” Meza.

“La participación colectiva para mi gusto es muy importante, todos los jugadores tienen una calidad hay quien calidad pero no están conscientes que tienen que sacrificarse, me refiero concretamente, que no es un sacrifico a la participación colectiva que es lo hemos estado buscando a través de los refuerzos que llegaron”.

Conforme lo dicho, Enrique Meza afirma que su equipo tal vez no juegue bonito sin embargo la misión principal será sacar los resultados que le den oportunidad a aspirar a más.

“Los partidos se juegan en el horario indicado, yo quiero que mi equipo juegue mejor y siempre he pensado que si mi equipo juega bien está más cerca de ganar que de perder pero no estoy hablando de jugar bonito que a veces la atrae mucho a la gente, estoy hablando del funcionamiento colectivo que me pueda permitir adquirir un volumen de juego que sea importante”.

Sobre los refuerzos que llegaron para este Clausura, Meza se dice conforme y de igual manera manifiesta que enfrentar a la Maquina es algo especial para él como persona.

“Estoy conforme con los jugadores que llegaron todos hicimos una elección y estamos contentos con ellos, Cruz Azul representa mucho, ahí nací como jugador y como técnico, es un equipo al que le tengo mucho cariño, a los colores pero bueno, ahora estoy en Puebla y pretendo que mi equipo gane”.

Por último, deja claro que la meta primordial de este torneo será que el equipo juegue y piense como uno solo para así mantener feliz a la afición.

“Dejar de hacer tanto caso de las individualidades me refiero concretamente no a las características del jugador si no de la mente que pueda permitirnos pensar como uno solo, no estoy aquí para hacer amigos estoy aquí para que el Puebla gane y la directiva y la gente este contenta”, finalizo.