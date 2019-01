Atlas Femenil triunfa en León y acaricia liderato de grupo

En el papel las de casa llegaron con mayor frescura, pues no fueron partícipes de la fecha doble y, en cambio, descansaron; mientras que Atlas disputó su partido de fecha doble y la energía no le favorecía al conjunto tapatío. Sin embargo no fue así y por la mínima las Rojinegras se llevaron los tres puntos del Bajío gracias al tanto solitario de Fernanda Limón.



El encuentro comenzó con ambas escuadras tocando, repartiendo la pelota buscando medir a la rival. Las visitantes poseían más amplitud en ataque que las Esmeraldas, ocasionando que poco a poco se acercaran a la cabaña defendida por Gabriela Herrera y rompiendo el cero en la pizarra a los diez minutos.



Fabiola Ibarra cobró un tiro libre en los linderos del área hacia el poste de la guardameta, Herrera recorrió, pero recompuso en el camino alcanzando a rechazar el balón aunque al centro, Fernanda Limón no perdonó y de primera impactó batiendo la portería rival.



El conjunto de casa respondió por medio de Yamile Franco, la camisa '11' remató con derecha un envío, empero, para mala fortuna de la jugadora esmeralda Ana Gaby Paz ahogó el grito de gol en el Nou Camp al sacar el esférico a una mano. Poca sería la actividad que tendría Paz esta noche en el Bajío.



A las dirigidas por Fernando Samayoa pareció no afectarles el cansancio por la fecha doble, en cambio sus jugadoras tuvieron arranques que generaban demasiado peligro en el arco de León. Alison González condujo por izquierda hasta colarse al área sin embargo Herrera le hizo presión, la nayarita disparó y el balón se escapó por un costado de la meta.



La insistencia y productividad en ofensiva de las Rojinegras era sumamente complicada de detener para la zaga local aunque la cancerbera Gabriela Herrera evitó lo que pudo haber sido una goleada de escándalo. Factor que le negó más anotaciones a las visitantes.



El espectáculo de la cancerbera local arrancó en la parte complementaria cuando tapó con el cuerpo un disparo de Alison González quien había recibido un pase filtrado de Zellyka Arce. No obstante, la jugada más clara se suscitaría minutos más tarde.



El asedio atlista no cesó, León no encontraba salida de su tercio de campo; la presión rojinegra provocó que Joana Robles impactara desde fuera del área con izquierda, el balón fue a dar al larguero quedándole el rebote a Alison, la originaria de Nayarit golpeó de primera y en la línea con la pierna una semi vencida Gabriela Herrera evitó el gol de Atlas.



Hacia el final del encuentro las Esmeraldas lograron salir de su tercio de campo para llegar a la zona de las rivales aunque al estar faltas de idea en ofensiva no consiguieron la igualada aunada a la bien parada zaga rojinegra que sumó de nueva cuenta una portería invicta y tres puntos más que las acercan al liderato del Grupo 2.