Bruno Marioni: “Ojalá mi etapa como futbolista vaya de la mano con la de entrenador”

Llegó Bruno Marioni a Pumas, un técnico con nula experiencia en primera división pero con muchas ganas de refrendar lo que hizo como jugador pero ahora desde el banquillo.

Leandro Augusto fue quien presentó a Marioni ante los medio de comunicación, en lo que fue una serie de preguntas sobre su próxima aventura, Bruno comenzó diciendo lo siguiente además de recordar sus épocas como jugador.

“Yo estoy muy feliz y muy contento por esta oportunidad, y sobre todo muy agradecido con el presidente por darme esta oportunidad, aquí comencé mi experiencia en México en el año 2004 junto con Leandro y muchos compañeros que me da mucha felicidad volver a encontrarlos”

Sobre cómo será el proceso de selección y si se respetara la plantilla que David Patiño jugó las primeras jornada, Marioni respondió que esto se verá conforme el esfuerzo que muestren en la cancha, que nuevamente se tendrán que ganar un lugar y así mismo los jóvenes los cuales tendrán oportunidad siempre y cuando sus capacidades den el ancho para estar en primer equipo.

“Yo creo que están todos comprometidos, no es inventar quien se sienta y quien no es quien demuestra más que quiere jugar, quien demuestra más al equipo, en algunos momentos habrá unos jugadores mejores que otros, yo estoy acá para ayudarlos a que ellos saquen su mejor rendimiento, cada uno de ellos están en Pumas, son grandes jugadores todos ellos, si tengo suficiente plantel, si estuviera en otra institución a lo mejor debería pensar diferente pero esta institución es una institución formadora que necesita inversión, tiempo, capacitación para muchos jóvenes y nosotros vamos a seguir por ese camino, me encanta trabajar con los chavos, sobre el salto que dan los chavos de la sub 20 a primer equipo es un tema que vamos a trabajar en conjunto con las fuerzas básicas, vamos a estar trabajando nosotros en el tiempo que podamos, pero es importante recalcar que los jugadores que merezcan estar en primer equipo les vamos a dar la oportunidad, vamos a dedicarle tiempo para que ese paso de juveniles a primer equipo sea mucho menor”.

Sobre su metodología táctica, Marioni resalta dos factores primordiales los cuales eran lo primero que busqué para llegar a sus objetivos.

“En principio queremos encontrar un equipo que tenga orden, que sea un equipo que tenga las ideas claras cuando tenga el balón, me parece que si nosotros logramos tener orden y tener claridad a la hora de tener el balón tendremos buenos resultados”.

Así mismo, Marioni está consiente que las críticas serán muchas pero él toma estas como una forma de aprendizaje y crecimiento.

“Las criticas sirven para mejorar, es inevitable tener dudas por que no me conocen trabajar, entonces, mi responsabilidad es que se vea el trabajo el día del partido, que lleguen los resultados y después la opinión tendrá mucha más objetividad, así que no tengo nada que decir ante esto, agradecer que se tomen el tiempo de hablar y opinar, todas las críticas son bien recibidas”.

Ante la ausencia de refuerzos para este torneo, Bruno confía en el plantel que tiene, además resalta la ideología puma de seguir debutando jóvenes canteranos.

“Pumas tiene un plantel competitivo, tal vez no nos ha ayudado el tema de las lesiones pero claro, no tiene una plantilla basta como puede tener Tigres o América pero eso ha pasado toda la vida, nosotros debemos de trabajar con lo que tenemos, el objetivo de que el club tenga jugadores de fuerzas básicas hay que seguir respetándolo yo estoy convencido de eso, por eso tome este reto y así seguimos trabajado”.

Sin duda alguna, Marioni tiene historia en este Club, pero como jugador, ahora el esta consiente que todo ese trabajo del pasado le ha dado una nueva oportunidad en presente.

“No vamos a negar que el haber tenido una carrera exitosa en este club me ha abierto las puertas, indudablemente habrá cuestionamientos y lo respeto, la gente de venados podrá tener un poco más de idea para dar una opinión certera pero los cuestionamientos siempre van a estar, mi preocupación es trabajar de la mejor manera para que todas esas dudas en algún momento comiencen a desaparecer”.

Sobre la conformación de su cuerpo técnico, este queda de la siguiente forma:

“Vienen dos asistentes con los que trabaje en Venados, José Rossi y Pablo Alessandro, sigue Daniel Ipata, solamente se va a sumar un auxiliar más de la casa y ese es mi cuerpo técnico”.

Sobre el cuestionamiento si David Patiño dejó al Club Universidad en una crisis, Marioni afirma que no es crisis sino solo un bache.

“No creo que Pumas esté en una crisis, creo que se han dado malos resultados, espero que no sea difícil salir de eso, estoy seguro que mañana daremos un gran partido en Guadalajara contra Atlas y el próximo domingo también contra Monterrey, hay disposición y a través de eso vamos a salir de este bache, para mí no es una crisis”.

Por último, mucho le costó forjar su figura de histórico en esta institución, sin embargo ahora en esta nueva etapa como Director Técnico Marioni sabe que lo único que está en juego es el trabajo más no la historia.

“El cariño que la gente me tiene como ex futbolista de esta institución es difícil que varié, el juzgamiento que voy a tener va a ser como entrenador, ojala que vaya de la mano mi etapa como futbolista y en cuanto resultados como mi etapa como entrenador, la mayoría de los entrenadores salimos de los equipos después de un tiempo por malos resultados, es prácticamente irremediable, entonces tenemos que manejar esta situaciones y ojala que me lleve muchos años estar aquí”, finalizo.