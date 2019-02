José Cardozo: "Nos faltó contundencia"

Empate insípido. Chivas tenía en sus manos el liderato de liga; la única consigna era vencer a Veracruz, pero la puntería aunado a la brillante actuación del cancerbero jarocho, ocasionaron que los Escualos partieran del estadio Akron con un punto. José Cardozo, estratega del Rebaño, asumió que a su equipo le faltó contundencia aunque sabe que sus dirigidos mostraron lo entrenado en la semana.



"Teníamos que ser contundentes, no lo fuimos; el equipo jugó bien, el equipo hizo perfectamente lo que entrenamos en la semana, apoyar la pelota, la posesión; sabíamos que el rival se iba a venir a plantear así de buscar puntos. Generamos cinco jugadas de gol en el primer tiempo ante un rival que no pasó la mitad de la cancha, la verdad hay que felicitar a los muchachos porque hoy en día generar y gestar jugadas de gol no es fácil, nos faltó contundencia".



"Me parece que el equipo hizo todo para ganar; sabíamos que iba a ser uno de los partidos más difíciles que tenemos por lo que podía plantear el rival. En el campo de juego solamente existió un equipo" añadió el entrenador guaraní.



Pese al empate, Cardozo no le reprocha nada a su equipo sabiendo que llegadas tuvieron mas no se completaron por el arquero rival Sebastián Jurado, siendo felicitado por el paraguayo, además de evitar lo que pudo haber sido una goleada.



"Lo que a nosotros nos interesa como cuerpo técnico, como cabeza de este grupo es generar y llegar; ya después depende mucho de nosotros en tratar de tener tranquilidad para definir; también hay que aplaudirle al arquero, tapó tres, cuatro jugadas. No hay reproche para mis jugadores".



Finalmente, el entrenador del Rebaño le otorgó mérito a su equipo por obstruir el planteamiento de los Tiburones así como haber dado todo en el campo.



"Yo creo que hicieron todo, más no pueden dar. Teníamos que tener la tranquilidad para hacer los goles, no las completamos. Yo creo que también hay que darle el mérito también a mi equipo de que se hizo una buena lectura de lo que iba a plantear el rival".