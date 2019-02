Los santistas se inconformaron por las decisiones arbitrales

Por: Martín B.M.

Luego de perder 1-2 frente a los Tigres en el Volcán, los jugadores del Santos Laguna: Brian Lozano, Julio Furch y José Abella mostraron su inconformidad contra el cuerpo arbitral porque consideraron que la aplicación de criterios no fue igual para ambos equipos, lo cual les afectó para terminar el duelo con un jugador menos y salir derrotados en la quinta jornada del Clausura 2019.

El uruguayo Brian Lozano mencionó que no vio la jugada que le costó la tarjeta roja a su compañero Matheus Dória, pero le hubiera gustado que así como revisaron esa jugada en el videoarbitraje, se hubiera hecho lo mismo con la falta que le hicieron a Brayan Garnica y que solo quedó en tarjeta amarilla para el felino Francisco Venegas:

“Yo estaba lejos de la jugada, de hecho le pregunté a un jugador de ellos si (Doria) le había pegado en la carrera de la jugada. Tampoco me tocó verla en el teléfono pero ya me tocará verla y ya se verá si fue justa o no. La que sí me tocó fue ver la patada (que le dio Venegas) a Garnica, a ver si (los árbitros) toman con la misma y medida y miran con el VAR también”, precisó.

El atacante Julio Furch tampoco observó la jugada de la expulsión de Dória, pero externó que en el primer gol de Tigres, estos le hicieron falta cuando disputaron el balón aéreo proveniente del tiro de esquina:

“No la vi, la que sí vi fue la del primer gol de ellos, que hay un claro empujón contra mí y no se vio o no la revisaron. No sé, creo que si (los árbitros) tienen ayuda la pueden usar tranquilamente, no sé porque en esa jugada no se marcó faul… pero bueno, son reglas y nosotros estamos para mejorar igual que ellos”, externó.

Al capitán José Abella se vio bastante molesto con el trabajo del cuerpo arbitral encabezado por Erik Miranda; no obstante, frente a los medios de comunicación trató de ser cauto y evitó cualquier tipo de polémica: “Del arbitraje ya no quiero hablar porque son temas demasiado complicados y yo no soy el encargado o el responsable para hablar de eso”.

El ‘Capitán Minion’ agregó que el jugar durante media hora con diez jugadores terminó afectándole al equipo verdiblanco para lograr algún tipo de remontada:

“Creo que sí nos afecta en ese sentido la expulsión, estar con un hombre de menos siempre va a ser complicado y creo que de ahí en fuera el equipo hizo un gran primer tiempo, supimos aprovechar las oportunidades que tuvimos y al final siempre es complicado venir de atrás… eso fue lo que nos mermó un poco”, concluyó.