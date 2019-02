Ileana Dávila: “El club nos respalda”

Ileana Dávila al término del partido atendió a los medios de comunicación, en donde dio a notar tranquilidad y sapiencia ante lo que falló el día de hoy en su casa y que los hizo perder tres puntos.

“Creo que nuestro primer tiempo lo regalamos totalmente, por eso es que al segundo tiempo ellas (Pumas) entraron mucho más conectadas y es por eso que la mayor parte del tiempo se jugaba en campo rival, hubo descuidos y bueno, ellas son muy buenas en táctica fija que fue donde nos hicieron perder tres puntos”.

De cara al próximo partido en contra de Cruz Azul, Ileana sabe que necesita mejorar, sin embargo tendrá que revisar más a detalle lo que no carburo el día de hoy para corregir y no repetir en el Estadio 10 de Marzo.

“Necesitó primero analizar cuáles fueron los errores de hoy, se algunos pero necesito ver bien el video sobre que tenemos que corregir pero creo que estamos, otra vez, fallando mucho en definir y anotar, pero veremos, Cruz Azul es un equipo que ha mejorado muchísimo, el entrenador que ahora las trae a mí se me hace un buen entrenador, lo mismo Juan Carlos (DT de Toluca), entonces veremos qué pasa”.

Sobre el inusual no ingreso de Dania Padilla, jugadora que había sido titular los cinco encuentros pasados, Dávila confirmó que no es por decisión táctica sino por una lesión que sufrió la mediocampista, además afirmó que las palabras de Caixinha fueron malinterpretadas, de igual forma pide que la Liga MX Femenil siga siendo apoyada.

“No tengo el gusto de conocer al señor pero yo creo que se equivocó, él no quería decir eso y tal vez lo malinterpretaron pero no te sé decir, yo creo que esta liga está empezando, para mí y creo que para varias personas hemos ido de abajo para arriba en todos los aspectos, yo creo que la Liga está dando mucho y ya lo vimos ahora con la selección mexicana en qué lugar quedamos y son jugadoras que viene de esta liga, nos falta mucho por aprender y mejorar a todos, creo que no debe de desaparecer, al contrario tenemos que seguirla apoyando”.

Por último, y ante el artículo que salió esta semana en donde se afirma que se analizará el no ser obligatorio tener un equipo Femenil, Ileana afirma que la institución universitaria jamás las ha dejado desamparadas, ni a ella ni a su equipo, incluso antes de la existencia de esta liga y confía que sea de la misma forma con otros equipos de México.

“De entrada, antes de que existiera la Liga MX Femenil yo vine a pedir que me dieran una oportunidad a mí aquí, y me brindaron su apoyo, entonces, me dieron chance de ser la primera entrenadora mujer y después cuando se forma la Liga no ha habido un solo día en que la directiva de Pumas nos haya dejado de apoyar, que los medios nos han dejado de apoyar, siempre tenemos cosas buenas, las niñas por lo menos tratamos de que siempre estén bien, sé que es complicado por el tema de patrocinios y cosas de esas pero yo no tengo absolutamente ninguna queja, el presidente me ha apoyado a mí muchísimo, desde mi entrada hasta la entrada con el equipo femenil, entonces, yo creo que así como este club nos respalda hay muchos que lo hacen igual con otros equipos”, finalizó.