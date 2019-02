Facundo Barceló:"Sería hermoso anotar y ganar el Clásico"

Primera experiencia de Clásico Tapatío. El delantero uruguayo, Facundo Barceló arribó apenas este torneo a Atlas y ha sido un jugador de alto impacto. Ahora quiere causar algo positivo en el partido más importante de la Perla de Occidente, pero ve más importante que el equipo gané, más allá que pueda anotar o no.

"Sería algo hermoso anotar y ganar, pero hay que priorizar lo grupal. Si ganamos y no me toca anotar, estaré igual de feliz, pero sería algo muy lindo y buena experiencia. No hay nervios por el partido, es algo lindo y sería muy bueno ganar en su casa", Facundo Barceló admite que está emocionado por vivir su primera experencia en la rivalidad tapatía.

Barceló, se dio el tiempo de hablar del rival, Chivas para ver los pros que han analizado en la semana para preparar el encuentro. "Me llama la atención el delantero de ellos, es muy poniente y muy buen jugador. También tiene dos muy buenos defensa, en general tienen un equipo balanceado. En la parte de la derecha es donde centran más su ataque y donde debemos mostrar a nuestra defensa", aseguró.

Ha sido un gran torneo Clausura 2019 para el atacante porque inició con el pie derecho y hasta ahora, cuenta con 2 goles tanto en Liga MX como en Copa MX. Al respecto, declaró lo siguiente. "Es algo lindo que la afición me catalogue como el goleador. Pero no me puedo quedar como que ya cumplí, esto es seguir trabajando y creciendo. Me adapté bastante rápido, pero si me quedo con los elogios de ahora, estaría equivocado", señaló.

Para finalizar, Facundo aclaró el tema de la importancia del juego, más allá de toda la atomósfera que tiene por sí sola, un clásico. "Es importantísimo el partido, sobre todo por la posición en la tabla, que si ganamos los superamos en la posición. Se viene una seguidilla de partidos con equipos que siempre pelean por calificar y la victoria sería algo anímico muy importante", concluyó.