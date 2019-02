'Chelís': "Me encantó el equipo, están totalmente convencidos"

Al término del vibrante encuentro contra Pachuca, José Luis Sánchez Sola habló ante los medios de comunicación.

“Créeme que al punto no le doy importancia, me encantó el equipo, tras el poco tiempo que se tiene, están totalmente convencidos y sí podemos empatar, perder o ganar, pero esto de no darse por vencidos es loable. Yo me quedo con eso, ya después podrán criticar la forma de juagar, la poca solvencia que tenemos, quizá hasta falta de calidad, lo que se diga está bien, yo me quedo con el gran esfuerzo y que nunca se dan por vencidos, si les dices rana todos saltan”.

La mejor entrada en este torneo se dio en este encuentro. El técnico blanquiazul mencionó que está en los jugadores seguir atrayendo a esa afición difusa que por los malos resultados se ha ido alejando de su equipo. “Como haya sido, ya vinieron 25 mil, ustedes saben bien cuentos venían antes, ellos (los jugadores) saben bien que es su trabajo hacer que vengan 25 mil más uno; yo no veo por qué no, este equipo se entregó todo el tiempo, con muchas carencias empezando por el técnico pero se entrega, entonces si es justo que en un estado de cinco o seis millones de personas nos venga a ver 25 mil más uno la siguiente semana”.

Hay carencias, eso nadie lo puede negar, y no me refiero a la calidad del plantel, si no en lo futbolístico, desafortunadamente el tiempo en el que llego Chelis es poco rentable para apuntalar las carencias encontradas y el mismo lo sabe y a pesar de ello el confía en que sus pupilos darán un buen trabajo apelando al sector emocional.

“Llevamos tres entrenamientos, la siguiente semana no hay entrenamientos, entonces tenemos que seguir con esa convicción por que así se dio mi llegada y los tiempos, para poder tener otros tres enteramientos como esta esta semana así le va a roncar, porque ahorita vamos a ciudad Juárez, y en otros ocho días volver a jugar la Copa, si no nos vamos a ver exquisitos y no le vamos a poder componer otras cosas más allá de esto de la garra y la entrega para recuperar e ir para adelante, créemelo que me voy muy conforme con ellos, yo estoy muy orgulloso”.

Cierto que poco ha sido el tiempo de trabajo de Chelis al frente de esta escuadra, sin embargo él reportó un buen rendimiento de parte de los jugadores.

“Muy bien, muy receptivos, con ganas de hacer esto que hicieron hoy, obviamente quieren ganar y yo nada más le pido a Dios un poco de sabiduría para poder trazar estos caminitos para que tengan más cerca el triunfo”.

La regla del mundo del futbol

“La regla del mundo del futbol dice que ‘los jugadores que llegan en diciembre solamente el 20% juega’, yo no inventé la regla, en mayo te das a la tarea de ver cuántos jugadores llegaron y cuántos jugaron. En el Puebla estamos cumpliendo eso y hoy afortunadamente Luis (Haquin), por lesión de Pallas, tuvo que salir a cancha y lo hizo estupendamente bien. Tuvimos que arriesgar jugando mano a mano atrás los últimos 15 minutos y tuvo que salir Luis pero excelentemente bien, ojalá Luis rompa la regla y tengamos el 30%. (Yohandry) Orozco toda la semana tuvo calentura y no entrenó ningún día. Más que les aflija a ustedes o a mí, le aflige a él, todo el mundo va a querer estar aquí”.

Para finalizar, confirmó su amor por la franja y reiteró la grandeza de este club que le ha dado la oportunidad por cuarta vez.

“Muy emocionado, sumamente nervioso, no quería quedar mal, no quiero quedar mal a la gente, al público que hoy me hizo el favor de venir, y estaba yo muy mal, me sentía muy servicio, yo extrañaba al Puebla, la ciudad o el equipo no va a cambiar por una persona, Puebla es muy grande”, finalizó.