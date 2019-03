Cero daño entre Rojiblancas y Felinas

Previo al partido el papel indicaba suma ríspidez, el choque y la lucha por la pelota eran las protagonistas para el compromiso. Así sucedió. Sin daño, Chivas Femenil y Tigres Femenil se fueron en cero para repartir unidades en el cierre de la octava fecha de la Liga MX Femenil.



En trámites generales las visitantes fueron amplias dominadoras a lo largo del compromiso; los hilos fueron manejados por éstas a través de la conducción a placer de la pelota aunque la precisión les negó romper el cero en el tablero. Mientras que Chivas no tuvo demasiada producción en ataque, su generación fue opacada por las visitantes.



El ritmo de juego lo impusieron las visitantes; las dirigidas por Ramón Villa Zeballos manejaron la pelota a placer desde el amanecer del encuentro, poniendo a trabajar a Blanca Félix muy raudamente en el juego aunque no complicaban en demasía a ésta. La ofensiva de Nayeli Rangel, Evelyn González y Belén Cruz no contaban con la precisión que las adelantara en el tablero.



Las Felinas continuaron avasallando el marco de Félix, el balón era circulado por éstas con suma tranquilidad buscando un resquicio entre la zaga chiva, pero fue hasta el minuto 26 cuando se hicieron de un espacio donde Liliana Mercado quedó sola frente a la meta rival y disparó con potencia, pero mandó la redonda por encima de la portería.



La oportunidad se volvió a suscitar en favor de las visitantes al 34' mediante Katty Martínez, quien se logró acomodar para sacar un impacto que, para su mala fortuna, envió por el costado derecho de la cabaña local. Poco o nada era la producción de las Rojiblancas en ataque, algunos destellos que no eran difíciles de contener para la defensa felina.



La respuesta de las dirigidas por Manuel Díaz cayó sorpresivamente en el amanecer del segundo lapso mediante un disparo de larga distancia de Miriam Castillo que terminó impactado en el poste dejando emocionada a la grada presente en la fortaleza rojiblanca. El arranque del Guadalajara había sido agresivo aunque no duró mucho, pues minutos posteriores Tigres recuperó la posesión del esférico.



Recuperar la pelota fue vital para las visitantes; empero, su producción en ofensiva carecía de contundencia. Los intentos felinos llegaban a las manos de Blanca Félix que era puesta a trabajar mas no exigida ante los impactos que buscaban dañar su meta. Éstos continuaron, pero no lograron su cometido y el ataque tigre se fue en cero.



Chivas, por su parte, tuvo problemas para generar jugadas de peligro, el tridente Palafox, Soto y Morales pocas veces pudo manejar la redonda así como impactar hacia la cabaña de Ofelia Solís, quien esta noche lució como espectadora en el Estadio Akron. El daño no se ocasionó, fue más la paz entre ambas escuadras y el empate sin goles se selló.