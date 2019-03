Rojinegras cierran primera vuelta triunfando sobre Centrellas

Cierre victorioso. En la culminación de la primera vuelta en el balompié femenino, las Rojinegras del Atlas golearon por tres a uno a las Centellas del Necaxa, donde la superioridad local se vio impuesta a lo largo del compromiso. La actuación de la cancerbera visitante, Andrea Rivera evitó una goleada de mayor magnitud aunque no pudo contener los tantos de Arce, Ibarra e Iturbide que significaron el triunfo de La Academia; Briando Escobedo descontó por las rojiblancas.



El dominio rojinegro imperó a lo largo del compromiso, éstas avasallaron el marco necaxista desde los minutos iniciales del juego; su producción en ataque pudo verse reflejada en el marcador a los cinco minutos mediante una pena máxima, pero la guardameta Andrea Rivera adivinó el disparo de Adriana Iturbide rescostando sobre su izquierda.



Pese a fallar el penal, las Rojinegras no cesaron en ataque y continuaron disparando a través de Zellyka Arce y Joana Robles, pero sus impactos no complicaban en demasía a Andrea Rivera. Sin embargo, el grito de gol se ahogó en el "Pistache" Torres después de un intento de Iturbide en el que la cancerbera necaxista controló estrellándola en el larguero.



La portera visitante realmente era un factor para mantener la paridad en el tablero, Fabiola Ibarra probó de volea y Rivera supo contener en el fondo; empero, la más clara llegó por medio de la '9' rojinegra. "Boyi" recibió de pecho en el área, controló y disparó, pero para su mala fortuna el balón se escapó por el costado derecho de la cabaña.



Los intentos de Atlas habían sido constantes, pero un error en la zaga necaxista opacó el trabajo hecho en el compromiso. Hacia el ocaso del primer lapso, las Centellas intentaron salir jugando, pero la presión de Zellyka Arce provocó la perdida del esférico; la misma mediocampista recuperó el balón y definió ante la salida de la guardameta al 43'.



La ventaja tomaría más distancia un par de minutos después cuando Alison González enfilada al área fue derribada y el silbante volvió a marcar el tiro desde los once pasos. Los antecedentes rojinegros marcaron errores de Joana Robles y Adriana Iturbide, pero Fabiola Ibarra con decisión cobró el penal y puso el dos a cero a favor de las locales.



En la parte complementaria la intensidad de las locales disminuyó aunque las Centellas no generaron mucho en ataque más que disparos que no eran exigentes para Verónica Jiménez quien actuó vigilante en el encuentro; el tridente Iturbide, Ibarra y González continuó presentando oportunidades en el marco contrario, pero la contundencia no fue la mejor.



No obstante, al igual que en el primer tiempo, la efectividad de las Rojinegras en ataque surgió efecto en el cierre del juego; Adriana Iturbide recibió en los límites del área, controló y aún con el esférico botando prendió un zapatazo que dejó sin opciones a la arquera necaxista que a pesar de tener una actuación destacada no pudo evitar la derrota de su equipo aun con Brianda Escobedo descontando al final mediante certero testarazo en tiro de esquina.