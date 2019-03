José Cardozo: "Prefiero perder (0-4) que olvidar mi estilo de juego"

No jugó bien Guadalajara esta noche en casa. Cayó (0-2) ante Rayados y perdió el invicto en el Estadio Akron. José Cardozo salió bastante molesto, aparte de la derrota, porque dejaron su estilo de juego atrás. Pero el estratega cree, que es una llamada de atención atraque puedan corregir antes de jugar los dos Clásicos Nacionales.

"El análisis que hacemos es que el equipo jugó para el olvido el primer tiempo. La verdad el equipo no jugó bien. Es el peor partido que jugamos desde que nosotros llegamos y hay que ver que la derrota duele mucho porque el rival sin hacer mucho nos ganó. Hay que seguir trabajando, mejorando, fue un partido malo que jugamos y que no se repita porque nos vamos dolidos, el equipo no jugó bien", demostró su enojo José Cardozo por las formas que mostró su equipo.

A lo que le gusta jugar a las Chivas de Cardozo es salir tocando la pelota desde atrás para buscar ir hacia adelante con la posesión de la pelota. Acerca de esto habló el guaraní que no le agradó cómo tomaron los jugadores la salida, después del gol en el primer minuto del partido.

"Espero sea el primero y último que jugamos así porque, no me gustó y siempre hay partidos así que de repente un equipo juega mal pero no podemos repetirlo. Esa fue la molestia de parte mía. Es normal que un jugador pierda la pelota, eso no me molesta, me molesta que no intentamos salir jugando, creer en nosotros y vamos a enfrentar eequipos mejores pero tenemos que estar con nuestro estilo a muerte y ahí hay que hablar, mejorar y nos duele mucho la derrrota porque hicimos muy poco", enfatizó el estratega.