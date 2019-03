Nicolás Pareja no se siente en deuda con Atlas

La racha de seis derrotas consecutivas en Atlas quieren que llegue a su fin. Con el cambio en el timón de Leandro Cufré buscarán que este mal momento sea cortado este viernes cuando reciban a Santos. Nicolás Pareja habló de lo qué ha pasado desde su llegada a los Rojinegros y cómo levantar de este mal momento al equipo.

"No fue la mejor llegada a Atlas. Me lesioné por algo de dos meses con una intervención quirúrgica de por medio, se alargó más de lo previsto y fueron tiempos muy difíciles. Estuve bien de la lesión después de los cuatro meses que estuve fuera. En el partido con Chivas, soy autocrítico y cometí un error, lo acepto. Físicamente he estado en excelentes condiciones después de la lesión y que no jugará fue decisión técnica", así habla Nicolás Pareja de cómo fue su proceso para reincorporase luego de llegar a Atlas.

Por la cuestión de baja por lesión y las expectativas que causó la llegada del central argentino, siente parte de la afición que no ha correspondió. Ante esto, señala lo siguiente el jugador con 12 años de experiencia en Europa.

"Siempre he pensado en lo colectivo que en lo individual, sin importar el nombre que haya podido formar en mi carrera. Soy un jugador de equipo y me he dedicado a entrenar. Estoy preparándome para que cuando se me de la oportunidad, demostrar en la cancha", afirmó el argentino.

También hay llegado críticas al camiseta "2" por cómo se ha desempeñado en la cancha en los pocos minutos que ha jugado. "Yo a deber, realmente, es difícil. Porque las expectativas que se han generado están bien, las he vivido en toda mi carrera. Uno siempre llegar y mostrar que sea algo perfecto. Me sigo adaptando a todo y no es fácil. Yo conmigo estoy tranquilo. Un error que cometí le puede pasar a cualquiera y no debería marcar a nadie", finalizó el central.

Atlas sigue en su preparación para medirse a Santos en la Jornada 12, donde tienen la misión de volver a sumar en la liga, cosas que no hacen desde la ya lejana fecha cinco.