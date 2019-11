Leandro Cufré: "Los jugadores se dieron cuenta que pueden"

Las malas rachas no duran toda una vida y hoy quedó demostrado. Después de la victoria por la mínima de Atlas sobre Santos, quedó en el olvido las seis derrotas que acumulaba el equipo tapatío. Leandro Cufré destacó el esfuerzo y buen partido que dio su equipo, demostrando que tienen con qué para pelear lo que queda del presente torneo.

"Desde el principio dije que no iba mirar la tabla, nos quedan cinco finales y debemos pensar que cada juego es una final, no podemos pensar si entramos o no, al final se verá el resultado. Pero para nosotros, estos tres puntos son fundamentales en lo anímico y que ellos (los jugadores) sepan que lo pueden hacer, dieron un segundo tiempo de cátedra, que confíen en sus condiciones es lo principal que se logro hoy", Leandro Cufré vio asimilado en sus jugadores que pueden pelear de tú a tú con cualquiera.

Más allá de la importancia que tuvo el triunfo, Leandro se enfocó en destacar el trabajo defensivo que hizo el equipo. Al ser él, un ex jugador que se desempeñó como zaguero, alude mucho a esta situación. "Lo más importante para mí, es que fue el primer cero en nuestra portería y se lo recalqué al grupo, porque puedes hacer 10 goles, pero si te hacen 11 pierdes el partido. Primero hay que ser cautos, cuidar que no te hagan gol y las ocasiones se iban a generar pero había que mantener el cero", aseguró el técnico.

También en los primeros juegos dirigidos este Clausura 2019 por Cufré, se han visto cambios en la cancha. En el juego de hoy ante Santos, en total disputaron 7 canteranos el partidos. Y seguirá así la situación para lo que resta de los partidos. Leandro habló del debut de esta noche, Alejandro Gómez, lateral por izquierda.

"Todos van a participar, Gómez debutó y lo hizo fantástico. La fecha FIFA nos dio oportunidad de verlo y nos dio confianza de ponerlo, respondió de forma increíble. Hoy jugaron 7 canteranos, entonces creo que es algo importante no se cuanto tiempo hacía que no se jugaban con formados acá en México y es algo qué hay que evaluar, hay un proyecto al que me integro y unos e los objetivos es el desarrollo de los jóvenes", dijo el ex capitán.

Para finalizar, el técnico argentino desmintió los rumores ante una salida de Rafael Márquez de la presidencia deportiva. "Esta todos los días en el entraneminto y hablamos todos los días de todo, nos reunimos en la tarde, vemos jóvenes, participa mucho, no entiendo de dónde sacan ese rumor. Después se irá o no se irá, decidirá él, pero hoy es fantástica la relación que tenemos, me debo a él y a Nacho Hierro que entre los dos me llamaron y acá estoy. No entiendo a veces cuando hacen ese rumor porque lo veo todos los días en el entrenamiento, llega a las 7 es el ultimo que se va, nos juntamos en la tarde, seguimos, esa es la realidad. Esa es la verdad", acabó el técnico de los Zorros.