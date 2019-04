“Recobramos muchas cosas que se habían estado perdiendo”: Ileana Dávila 

La entrenadora puma, Ileana Dávila se manifestó muy contenta por la victoria que le dieron sus pupilas el día de hoy además de saber que es importante cerrar bien el torneo regular en casa.

“Me deja muy contenta, porque creo que recobramos muchas cosas que se habían estado perdiendo y pues en teoría, hasta ahorita, es nuestro último partido en casa, que no quiero ni creo que sea así y pues me voy muy feliz y muy contenta por el resultado, mis jugadoras esta vueltas locas ahí en el vestidor”.

Aun no se cumple el objetivo de llegar a liguilla, sin embargo Dávila sabe que para lograrlo le tendrán que ir a competir y ganar a la Franja.

“Nuestro objetivo siempre ha sido ese, estar dentro de los cuatro primeros y mucho más, tuvimos una mala racha y espero que hasta ahí se haya quedado, creo que el equipo viene funcionando bien, todo lo que trabajamos en la semana se nos dio y pues todavía no estamos calificadas pero vamos hacer todo para ir a competirle a Puebla”.

La frase de “la unión hace la fuerza” pareciera que es muy trillada, sin embargo es lo que está sacando a flote a esta escuadra azul y oro.

“Hay temas de mentalidad que a veces se tiene que trabajar mucho con los jugadores, sean hombres o mujeres y creo que ahí estábamos fallando un poquito y pues nada, la confianza que se tuvieron ellas y que nos tienen a nosotros, el cuerpo técnico, ahí está demostrado, siempre hemos sido un equipo muy unido y desde la primer temporada, nunca lo he dejado de decir, que somos de los equipo que mejor se llevan”.

Sobe el cómo trabajarla presión y nervios de cara a este encuentro donde se jugara ni más ni menos que la clasificación, Ileana contesta lo siguiente.

“Solo demostrando y dándoles confianza, porque yo sé que son un gran equipo, y ellas lo saben, ellas se tienen confianza la una a la otra y solo con eso y trabajando lo que se debe de trabajar vamos a salir adelante”.

Actualmente, la escuadra Femenil es la que está dando la cara por la institución, ya que el equipo masculino no cuenta ya con posibilidades de liguilla, pero Ileana sabe que al final de cuenta todos son un equipo y se deben apoyar.

“No estamos aquí compitiendo con el varonil, para nada, al contrario los apoyamos al 100% y a veces la gente no sabe lo que pasa, es muy fácil criticar y es muy fácil decir cosas cuando no estamos en los zapatos de nadie y aquí lo único que te puedo decir es que ellos son un gran equipo, tienen un gran entrenador, yo tengo mis respetos para el presidente de Pumas y pues nada, yo creo que si tú le vas a un equipo lo tienes que apoyar n las buenas y las malas, y aquí nosotras apoyamos tanto a los hombres como ellos nos apoyan a nosotros, solo tratamos de hacer un buen trabajo”.

Semana tras semana se nota la mejoraría en competitividad que ha tenido la liga, es por esto que la dirigente Puma no se confía de ningún equipo y sabe que a todos se les tiene que jugar con la misma intensidad.

“No menosprecio a ningún equipo porque esta temporada sobre todo hubo muchas sorpresas, hay equipos que a lo mejor no nos consideraban equipos fuertes y que mediante el trabajo hemos ido haciendo que las jugadoras crezcan muchísimo más, y nos hemos vuelto equipos muy complicados, creo que tienen un gran entrenador y son buenas jugadoras (Cruz Azul), tal vez no se les dio y no me quisiera poner un parámetro para ver si jugamos bien o mal o para ver si es un equipo complicado o no, pero para mí lo que se trabajó y el objetivo que teníamos se cumplió, e íbamos a esforzarnos de la misma manera si era Cruz Azul, América, Pachuca o el equipo que me digas”.