Leandro Cufré: "Todos estamos a prueba"

Panorama incierto. A la fase regular del Clausura 2019 sólo le restan tres fechas, tres jornadas donde algunos equipos ya piensan más a futuro sobre los cambios que pudieran suceder, pero en otros es de pronóstico reservado el porvenir; Atlas forma parte de los segundos.



El director técnico de los Zorros, Leandro Cufré, afirmó que pensar en el mañana es difícil, máxime cuando todos en el plantel, incluido él y su equipo de trabajo, estarán a prueba durante los tres compromisos restantes.



"Hay una plática pendiente, hay muy buena relación con la directiva, estamos permanentemente hablando, pero por la dinámica de lo que fue todas estas semanas nos enfocamos directamente al plantel que tenemos. Estar pensando más allá sería un poco complicado porque tenemos todavía tres finales por disputar y también hay muchos jugadores que se tienen que definir y creo que tenemos una idea y la directiva tiene una idea del plantel que se puede tener para el próximo torneo, esté yo o no, eso es indiferente. Pero lo importante es que ahora tenemos tres finales de las cuales todos estamos a prueba".



Así que en la Madriguera no existe otra cosa más que el sumar unidades por obligación, dejando de lado el tema de la Liguilla y la tabla porcentual. De igual manera Cufré mencionó el funcionamiento del equipo, en el cual ha visto mejoría.



"Como no pensamos en el tema de la Liguilla, no pensamos en el tema porcentual. Nosotros lo que nos tenemos que ocupar es de sumar, después al final del torneo se sacan cuentas, pero no puedes especular con que me faltan cuatro, seis, nueve puntos para estar en Liguilla o para estar el próximo año más tranquilo, nosotros lo que tenemos que hacer es sumar porque es nuestra obligación".



"Lo que tenemos pensado nosotros es sumar y el funcionamiento del equipo, que se hayan visto mejorías porque uno no puede ganar de casualidad; las mejorías se notaron y es muy evidente", agregó el entrenador argentino.

"Ahora tenemos tres finales de las cuales todos estamos a prueba", Leandro Cufré.

: @_JoseAcostaC_ pic.twitter.com/HdmSEeV6HE — Atlas VAVEL (@Atlas_VAVEL) 16 de abril de 2019



Asimismo, el estratega rojinegro se siente tranquilo pese a que al equipo le falta mucho trabajo, pues cuenta con el apoyo de la directiva así como de la afición, por lo que quiere que el aficionado se identifique con el club.



"Se está trabajando bien, tenemos la tranquilidad y el apoyo de la directiva, que eso es fundamental; el apoyo de la afición. Sentimos el respaldo total de todas las partes, directiva, jugadores, cuerpo técnico y la afición; lo que queremos es que el aficionado se sienta identificado con este equipo, que hay que trabajar, sí, hay que trabajar mucho".



Finalmente, Atlas visitará la casa de los Panzas Verdes de León y aunque se sabe de la complejidad del actual líder del certamen, los Zorros no saltarán como víctimas, sino que saldrán con el objetivo de ganar.



"Es un partido muy importante, como lo fueron todo el resto del campeonato los otros, cuenta tres puntos como todos; es el líder de la tabla general. Tenemos un rival muy fuerte enfrente, pero nosotros no tenemos que ir de víctimas, para nada. Tenemos muy claro el objetivo principal que es ganar este partido, sacar un buen resultado y jugar bien porque no nos alcanza con lapsos, sino que tenemos que tratar de alargar ese buen manejo durante todo el partido".