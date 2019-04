Tomás Boy: "No soy nana"

En Chivas parece que el objetivo ya es algo que quedó en el olvido y es por esto mismo, que poco a poco van saliendo problemas que hay en el equipo. Ha trascendido en las últimas horas temas de indisciplina, mismo tema que salió a aclarar en conferencia de prensa Tomás Boy. Recalcando el 'Jefe' que es algo de suma importancia para él.

"La disciplina es muy importante, pero no soy nana, si a esa disciplina te refieres, no soy nana, los jugadores deben ser responsables. El otro día Caixinha dijo algo de como debe ser el profesionalismo y lo entiendo que cumplas bien tu trabajo,. La disciplina siempre va a ser un factor, disciplina táctica, en tu casa, en tu persona, si le doy un grado de importancia. He trabajado en otros equipos y se puede, hay que convencer al juagdor que trabaje mejor, pero aquí no tengo datos ni información de mi directiva de que haya sanciones o exista sanciones", esto dijo Tomás Boy de los rumores que existen de indisciplina en Chivas.

El debut para Boy con Guadalajara no fue el que la afición y él mismo hubiera esperado, porque perdieron por la mínima en su visita a Morelia. Con dicho resultado, quedaron sepultadas prácticamente su esperanza de calificar. Boy habló del tema de la sumatoria de puntos, que es algo que tiene como objetivo principal, aunque es consciente del poco tiempo que ha tenido para trabajar.

"Cuando llegue, llegue muy pronto, haz de cuenta que magia no puedo hacer ni los jugadores tampoco. El Guadalajara debe volver a trabajar en equipo, no me quedo para nada disgustado con la reacción del equipo despues de que nos hicieron un gol. Este equipo no remonta un marcador hace mucho tiempo pero la reacción fue muy buena porque tuvimos oportunidades, más allá de que me digan, no hablare de contundencia, podemos hablar de efectividad, no entraron las pelotas", eso aseguró Boy sobre el cambio que se pudo haber visto ante Monarcas.

El tema porcentual es algo que preocupa en Guadalajara y por esta razón, Chivas debe ir por la victoria este sábado que reciban a Puebla. "Lo veo mejor, un poquito mejor, creo que aquí hay calidad suficiente para no pensar en eso, pero el karma dice que peleara el descenso este equipo y tiene jugadores para pelearlo y para ir por más, tiene jugadores, mi impresión antes de tomar el equipo y la confirme es que ele quipo tiene menos puntos de los que genero, podemos achacar falta de contundencia, pero los números están ahi, son reales, me enfrento a esos números y los oí jugadores también, la semana pasada fue durísima, pierde, les expulsan un jugador y les traen otro jugador", señaló el estratega.

Para terminar, Boy habló de lo que le depara en un futuro con la institución rojiblanca. "Ellos platican mucho conmigo en ese sentido y muy enfocado en la consecución de puntos y ellos estarán enfocados en la mejor forma de enfrentar el próximo torneo seguramente. El apoyo que estoy recibiendo es excelente, supero que mis ideas y los resultados que de sirva para planear mejor el campeonato, no se si me involucra o no, yo creo que me involucra directamente", culminó Tomás.