Copa Gobernador 2019: resultados y goles 17 abril

Luego de un primer día de acciones muy emocionantes en la Unidad Adolfo López Mateos, donde sin importar el fuerte sol, cientos de aficionados no dudaron en acudir a uno de los torneos más importantes en todo el año dentro del futbol amateur.

Destacó la presencia de hombres como el ‘Hachita’ Ludueña y varios jugadores activos en el Ascenso MX. A continuación te dejamos el rol para el miércoles 17 de abril.

CAMPO UNO (PASTO SINTÉTICO

14:00 HRS | GENETIC-MATERIALES ZUÑIGA VS SELECCION HUASTECA 16:00 HRS | VILLA DE ARRIAGA VS RAYADITOS TAMPICO

18:00 HRS | MONTRIAL VS ATLETICO NACIONAL

20:00 HRS | CHICAGO-CAVER VS CHAPULINEROS DE OAXACA

CAMPO DOS (PASTO NATURAL)

14:00 HRS | MAQUINADOS ORTIZ VS PROMOCION HABITACIONAL

16:00 HRS | MARISCOS JORGER VS CANCHOLA

18:00 HRS | MILO VS REAL POTOSINO

20:00 HRS | MOLINO VS ATLÉTICO DE SAN LUIS