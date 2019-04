Jesús Molina: "Somos una vergüenza"

Hoy de forma matemática, Chivas quedó fuera de cualquier posibilidad de liguilla. Guadalajara cayó (1-3) en casa ante Puebla y así, liga dls meses sin poder sumar de a tres unidades en Liga MX. Jesús Molina le puso el pecho a las balas al mal momento que vive Guadalajara y aseguró, que no se han cumplido las expectativas que había pensado cuando llegó al equipo.



"La realidad es que es una situación insostenible. El equipo por más que trabaja las cosas no nos salen. Habíamos hecho buenos 30 minutos , el rival no había generado y la modificación que hicieron nos complicó. No logramos leer, saber que ese cambio iba a generar superioridad en medio y cuestiones tácticas que no las supimos deletrear", Jesús Molina así desmenuzó el desempeño de su equipo ante Puebla.



Jesús, llegó apenas este Clausura 2019 a Chivas, pero de inmediato hizo click con los aficionados. Esto se demostró en un vídeo que se hizo viral hace un par de jornadas, donde se le vio sufrir al jugador. Esto mencionó sobre cómo ha ido a menos el equipo estos dos últimos meses: "No hay palabras, el discurso se acabó si no lo demostramos en la cancha la situación cada vez es más triste. Cuando llegué soñaba con otro momento, estar peleando Liguilla pero esta es la realidad y ha que afrontarla", declaró el mediocampista.



Fue más a fondo sobre la mala racha que afronta el equipo y esto fue lo que mencionó. "No estamos cumpliendo y al final del torneo tendríamos todos, por vergüenza, dar las gracias. Me encantaría seguir, picando piedra pero la situación es difícil. Me encantaría tener una revancha pero sé también que tienen que venir cambios porque este equipo debe pelear arriba, no abajo", finalizó Molina.