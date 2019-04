Luis Díaz: "Si quedamos fuera de liguilla, no hay pretextos"

Chivas Femenil llegó a la última jornada aún con la posibilidad de calificar a la liguilla. Hoy tenían la obligación de ganar y lo hizo al venir de atrás, venciendo (3-1) en casa a Querétaro. Todo es alegría ahorita en el entorno rojiblanco, pero son cautos, porque la victoria aún no garantiza que vayan a pelear por el título. Luis Díaz no escatimó y aseguró que de llegar a ese objetivo, tiene un buen porcentaje de culpa.

"Chivas siempre aspira a ser campeón o calificar a liguilla desde fuerzas básicas, si lo vemos de ese punto de vista podríamos decir que no se logro el objetivo, pero como se dieron las circunstancias no lo considero fracaso, porque es un proceso y hemos visto mejoras. No pongo pretextos, hubo cosas que nos impidieron estar en los primeros lugares, hubo partidos que debiamos ganar y estaríamos calificados hace mucho, pero así fueron las circunstancias y lo acepto", aseguró Luis Díaz.

El partido de Chivas ante Querétaro fue más que complicado, a pesar de que las visitantes fueran el peor equipo de liga por sus número acumulados. Las Rojiblancas vinieron de atrás en los primeros 15 minutos de la parte complementaria y así, sacar el resultado positivo.

Así fue como vio Díaz el desarrollo del partido. "A final de cuentas el resultado es lo más importante, necesitábamos los tres puntos para seguir aspirando a liguilla. Se complicó el primer tiempo, no tanto en lo futbolístico, pero tenemos la presión del resultado, eso pasa hasta en los hombres. En el primer tiempo tuvimos más opciones claras que en el segundo y metimos tres goles en el segundo, fue por la presión que tenemos, pegamos tres a los postes y un error que cualquiera puede cometer nos mete más presión", afirmó el estratega de las Rojiblancas.

Se le cuestionó al director técnico sobre este Clausura 2019 y cómo vio su incursión en la Liga MX Femenil, así lo describió. "La verdad fue complicado en general, tuvimos rachas buenas y también malas, no conocía el futbol femenil y tampoco a las jugadoras, pero es futbol, trabajamos bastante. No dejamos de trabajar todas las semanas con una idea futbolística, el futbol se tiene que saber jugar, ellas están aprendiendo a jugar, aunque sean mujeres, juegan muy bien, tienen calidad. Te puedo decir que fue una experiencia muy buena, lo que sí me gusta de este reto es que yo he visto mejoría de como las vi cuando llegue ahora cómo jugamos hay una gran mejoría", declaró.

Para finalizar, habló Díaz sobre lo que sería su rival en unos hipotéticos cuartos de final contra América. "No quiero hablar de futuro, queremos esperar a mañana, pero, por cómo ha jugado Chivas en las últimas fechas, por momentos muy bien vamos a ser un e quipo en la liguilla muy peligroso porque sabemos jugar, tenemos buenas futbolistas, sabemos a que jugamos, chivase n la liguilla se agranda, pero no me quiero adelantar, prefiero esperar a mañana", culminó.