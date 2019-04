Leandro Cufré: "Es un fracaso no entrar a Liguilla"

Sin temor alguno se acepta la palabra fracaso. Atlas no figuró entre los equipos que pelean por un lugar en la Liguilla y, al contrario, navegó entre las últimas posiciones; jugadores lesionados y errores constantes dejaron fuera de la fase final a los Zorros. Leandro Cufré intentó encaminar al equipo, pero poco pudo hacer; ante esto, el entrenador rojinegro asume que fue un fracaso el no haber calificado a Liguilla.



"Es un fracaso, no le tengo miedo a la palabra, es un fracaso como equipo no entrar a Liguilla, pero nosotros formamos parte, nos tocó entrar en la jornada once y asumimos nuestra responsabilidad de agarrar a un equipo que estaba muy golpeado, con muchos lesionados, y tratamos de hacer todo lo posible para tratar de engacharnos en esa rueda de los que están más arriba, lo intentamos, hicimos dos triunfos consecutivos, donde se generó esa esperanza; hasta ahí nos alcanzó, ahora tenemos que retomar ese mismo camino. Nos tocaron cinco partidos de los cuales dos estaban a la par nuestra y los otros se nos complicó más, esa es la realidad y no la podemos esquivar".



Aun así Cufré se llena constantemente de retroalimentaciones con el equipo, sabiendo los detalles a corregir y por cuáles continuar. De igual manera, afirma que el trabajo ha sido distinto, por lo que se ha tenido que adaptar a las lesiones y los llamados de futbolistas a la Selección.



"Uno tiene que ser autocrítico, sobre todo, la estamos haciendo la autocrítica; siempre después de los partidos nosotros tenemos una metodología de trabajo donde hacemos una sesión de vídeo y somos muy autocríticos, y donde hay cosas para corregir y para seguir haciendo bien porque hay cosas que se están haciendo muy bien. Llevamos mucha estadística de las cosas positivas, de lo que se ha mejorado, entonces tenemos que seguir por ese camino".



"Cuando asumí lo supe perfectamente dónde llegaba y todo lo que conlleva estar acá en este lado, y obviamente con el plantel que nos encontrábamos, que era un plantel muy golpeado y con numerosos jugadores lastimados, pero no de una semana sino para todo el campeonato, entonces eso te penaliza muchísimo; después tienes la oportunidad de encontrar un funcionamiento bueno donde consigues dos victorias consecutivas y se vuelve a desarmar el equipo porque te sacan jugadores para la Selección, que está muy bueno, pero no era el momento para que se lleven a un jugador como (Jesús) Gómez que estaba muy bien y esas cosas te penalizan, pero uno tiene que estar preparado; tanto nos cuesta a veces encontrar el equipo ideal, que cuando uno lo tiene pasan estas cosas. Uno se tiene que adaptar, para eso estamos trabajando", agregó el estratega argentino.



Finalmente, el director técnico de Atlas habló sobre los dos próximos juegos; sabe de la complejidad que representan Pachuca y Monterrey por su capacidad ofensiva, pero asiente que Atlas también tiene su trabajo, que no sólo buscará ganar sino también tener un buen funcionamiento.



"Son dos equipos (Pachuca y Monterrey) que tienen un funcionamiento muy bueno, con una regularidad muy buena, con ofensivas muy importantes que vienen de hacer goles todos los partidos. Nosotros tenemos lo nuestro para neutralizar el rival y obviamente ofenderlo".



"La intención es sacar buenos resultados y también no hay que pensar en el resultado sino en el proceso; hay muy buen nivel futbolístico para tratar de conseguir el resultado que se viene al final, pero no puedes llegar al resultado si no hay un proceso. Nosotros lo que queremos buscar es el funcionamiento principalmente y ya después el resultado va a venir", concluyó Leandro Cufré.