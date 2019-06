Rafael Márquez: "Esperaba menos entrada"

Una despedida para uno de los jugadores mexicanos más grandes en la historia, no tuvo un cierre con broche de oro. Con poco más de 10,000 espectadores en el Estadio Jalisco, Rafael Márquez pisó como jugador por última vez la cancha que lo vio nacer como jugador.



"La verdad muy contento, creo que no me lo esperaba, quizá esperaba menos entrada, pero la gente respondió, sentí el cariño de la gente, eso me hace sentir honrado y feliz porque creo hice mucho sacrificio, me esforcé muchísimo toda mi carrera como para ganarme el cariño y respeto de toda la gente, que hoy me lo demostraron", aunque hubo poco público, Rafa Márquez agradeció a los aficionados que vinieron.



Hubo un momento especial en el campo, cuando fue susituido Márquez e ingresó en su lugar su hijo. Esto dijo el 'Káiser' de ese momento que vivió. "Todavía lo hace más especial porque termina una carrera y empieza otra. Sinceramente, yo nunca le exigí que jugara al futbol, él solito está queriendo hacer su propia historia, yo lo apoyaré en todo momento porque tiene talento. Pero como todo, él tiene que seguir aprendiendo muchas cosas, mejorando otras y espero que tenga mucha suerte", declaró.

Al ser una voz autorizada, Rafael habló del proceso de Selección Mexicana que esta comenzando Gerardo Martino al frente del Tri. "Hemos visto tres muy buenos partidos de la Selección, obviamente con distintas alineaciones podríamos decir, pero los chicos que están hoy día, están representando muy bien. Son jóvenes que vienen haciendo las cosas bien y tienen calidad, como Carlitos (Rodríguez) el de Monterrey me ha impresionado, está haciendo las cosas bien. Hay talento, hay calidad y están apretando fuerte".

El tema del momento, las ausencias de varios seleccionado no lo dejó escapar el 5 veces mundialista y dio su opinión de jugadores que para la próxima Copa Oro, no estarán presentes. "Cada uno es circunstancia diferente. Quizá ya sabemos lo de Carlos Vela, que viene de hace tiempo, pero es muy respetable. También otras cosas que hoy en día creo que la Copa Oro no es tan importante como quizá los temas que se han sacado y que han decidido cada uno dejar de asistir a la Selección", finalizó.