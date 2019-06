Jorge Campos lamenta que seleccionados no acudan al llamado del Tri

Uno de los jugadores históricos que ha dejado la historia de la Selección Mexicana es el arquero Jorge Campos, quién tiene toda la autoridad de hablar de temas que envuelvan al tricolor. El ex guardameta aseguró que la situación actual que los jugadores no van a Selección es rara, un hecho que cuando el defendía la portería nunca se hubiera presentado.

“Es lamentable y triste que jugadores de calidad que han salido por una y otra cosa, es difícil saber la razón, no estoy en la selección, un llamado a defender los colores debe ser grande, algo ha pasado, no sabemos quien tiene la culpa, pero es triste, en nuestra época íbamos con mucho cariño, nos sentíamos orgullosos de escuchar el himno fuera de México, ojalá cambie en un futuro y el que quiera venir lo haga con cariño y amor, no se quien tenga la culpa”, Jorge Campos reconoce que la razón por la cual no vayan seleccionados nacionales la desconoce.

Jorge Campos califica cómo lamentable que jugadores mexicanos se nieguen ir a la selección.

La negativa para esta Copa Oro, fue con los jugadores más experimentados. Encabezaron la lista Javier Hernández y Héctor Herrera, que por motivos personales no acudieron a la justa continental. Jesús Manuel Corona no fue llamado por Martino, debido a su actitud en la convocatoria del pasado mes de marzo. Mientras que, Hirving Lozano y Miguel Layún no estuvieron presentes por lesiones. Finalmente, Carlos Vela se negó al llamado.

“Poco a poco va a haber cambios, así como en nuestra generación va a suceder, cuando lleguen estos jugadores con el orgullo de representar a México por que se necesita algo especial, no nada mas ser buen jugador, se necesita algo más, yo creo que vamos a llegar a las finales, esperamos que el profe se haya dado cuenta, es lamentable que les estemos respondiendo así cuando vino con mucho orgullo a representarnos, vino a ayudarnos, vio mucho potencial para llegar a finales, con este profe tenemos algo especial, sabe de lo que se trata, lo ha vivido, ha crecido en ese aspecto y vino a ayudarnos, espero que estos chavos aprovechen la oportunidad y el profe se dé cuenta quien quiere estar en la selección”.

Aseguró Jorge Campos, que para un proceso que va iniciando en México, bajo la tutela de Gerardo Martino es lamentable. Porque tanta experiencia que tiene el 'Tata' en el futbol mundial, es lo que le faltaba a la Selección. Sin embargo, cree Campos que con el material humano que existe en los convocados de este momento, hay buen talento joven.

Para terminar, el arquero habló de cómo él vivía sus llamados con el Tricolor.“Siempre quise ir a la selección, representar a México, a veces juegas, a veces no, alguien me enseño qué hay que ir con orgullo, hay gente que nos quiere ver, nunca tuvo la oportunidad y estos partidos amistosos, ellos te van a ver y que llegues y no juegues, puedes hacerlo 20 minutos pero es especial”, culminó Campos.