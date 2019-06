Tomás Boy contento por la llegada de Oribe Peralta

Tras la sorpresiva llegada de Oribe Peralta al Guadalajara, el plantel de Guadalajara luce más sólido que en anteriores campañas. Tomás Boy, habló de la llegada de su nuevo delantero, se mostró agradecido con la directiva por el esfuerzo que hizo para la llegada del atacante que potenciará al equipo.

"Estamos hablando del mejor delantero que ha tenido México en los últimos 10 años. Cómo estoy, debo estar contento es una gran adición, un historial tremendo, es mexicano y el mercado de Chivas es muy corto, solo tiene uno, no tiene la posibilidad de los demás equipos. Entonces esta demasiado satanizado el asunto, no lo entiendo. Estamos agregando un tremendo jugador, el solo gano la medalla olímpica, nos va ayudar bastante, tiene experiencia y es ganador", Tomás Boy así describió el gran historial de Peralta que deberá aportar mucho al equipo.

La contratación de Oribe Peralta, significa una tremenda adición al plantel de Chivas, cómo lo comenta Boy. "En este momento es un delantero fantástico que no ha perdido nada, es un profesional su estado físico inmejorable, hicimos exámenes, esta listo y quiere estar aquí, eso es importante, quiere estar aquí y no es de dinero, quiere estar en este proyecto y eso se lo deben valorar. Como mexicano no es fácil encontrar jugadores. Estoy muy contento, me encanta tener a Oribe Peralta", declaró Tomás.

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas en Guadalajara por la llegada de su nuevo atacante, sobre todo con su afición. Esto explicó Tomás sobre la cuestión de rivalidad que puede existir por la salida de un jugador de América a Chivas. "Entiendo que muchas veces esto esta mal visto pero ha pasado, Figo pasó de Barcelona al Real Madrid, puede pasar, pero no veo a Oribe americanista, es más de Santos, quería ir a Santos y cuando llego al América, él dijo que era santista, me voy por la parte deportiva que es lo que me compete, como debe tomarlo, hay que preguntarle a él, tiene un historial importante y puede resolver esta situación", explicó.

Boy también habló sobre cómo se va conformando el plantel rumbo al Apertura 2019. "Esperaba cuántos (refuerzos) 10, 12, van tres y los tres son de inmensa calidad. Mi directiva y yo hicimos un plan donde cada jugador va a ser o va a llegar a Chivas, tiene que mejorar al equipo y las tres incorporaciones con su calidad lo mejoran de inmediato, quizá haya otra, no sé, la directiva esta trabajando duro quizá para otra, porque no queremos padecer lo de estas cuatro temporadas y es importante tener gente que valga la pena y sepa. Lo que nos jugamos todos, no podemos tener otra temporada como las cuatro anteriores que son muy malas y yo fui parte de una de ellas al final. No podemos dar ventajas desde el inicio, este es básicamente el pensamiento general de nuestra organización", finalizó el estratega de Chivas.