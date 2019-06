Oribe Peralta fue presentado como nuevo delantero de Chivas

Después de reventar el mercado de fichajes Chivas, el lunes pasado, con la contratación de Oribe Peralta. Se realizaron todos los procesos necesarios, para darse este miércoles la presentación oficial. El delantero asumé el reto que será jugar con el Club Deportivo Guadalajara, buscando que la respuesta ante las críticas que se generen, las resuelva en el terreno de juego.

"Cuando yo acepté el reto de venir acá, sabía que iban a hablar y muchas personas no iban a estar de acuerdo. Pero soy una persona que me gusta eso, los retos. Tratarlos con valentía no era fácil, por mi pasado. Estoy agradecido con esa institución, me dio grandes oportuniddes pero estoy aquí entregado al máximo y como lo dije, me enseñaron que mi primer equipo es la familia y lo tenía que defender. Eso voy a hacer", fueron las primeras palabras de Oribe Peralta como atacante de Guadalajara.

Además de las críticas obvias para Peralta, por venir de América y ahora jugar en Chivas son las que acapararon los reflectores. Pero otro punto que se cuestionó fue sobre la edad a lo que declaró lo siguiente: "No pienso en el retiro, estoy apenas comenzando, pienso darme más. Sé que tengo 35 años no soy un jovencito pero pude perder cosas, y gané otras como experiencia. Cuando la transmites a tus compañeros se ve reflejado en el equipo. Por eso estoy contento, no pienso en el retiro me siento bien y haré lo posible para llegar al máximo nivel y estar a la altura", sentenció.

También fue partícipe del evento, José Luis Higuera, quién habló de la oportunidad que se dio para que Peralta llegara al equipo. "Te puedo decir que tenemos dos años muy malos en el club y no podemos dejar pasar las oportunidades. Estamos en una institución que el que no entienda está equivocado. Si había que tomar esa oportunidad es ahora, Oribe. Es top de la liga, campeón, medallista, no necesito hablar de lo que representa dentro y fuera de la cancha. Oribe es un referente mexicano, gran goleador mexicano puede jugar en cualquier equipo de México", aseguró el dirigente.

Para culminar, Peralta dio su opinión de cómo ve al plantel de Chivas de cara al Apertura 2019."Bien esta directiva está haciendo lo posible por reforzar al equipo, regresarlo al lugar donde tiene que estar. Esa parte me movió, sabían que estaban reconstruyendo el equipo para pelear por el título es una decisión correcta y soy reiterativo, pero estoy para aportar lo máximo de Oribe", declaró.