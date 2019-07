Leandro Cufré: "No pensamos en el tema porcentual"

El entrenado de los Rojinegros sabe de la importancia que afronta este Apertura 2019, que tiene como objetivo salvar la categoría y consiguiendo esto, poder aspirar a la liguilla. Leandro buscará que su equipo afronte de buena forma el campeonato, de forma discreta ante los demás equipos, pero teniendo en mente la clasificación.

Leandro Cufré sobre la pelea porcentual en este Apertura 2019.

"No pensamos en el tema porcentual. Lo que buscamos en el equipo es que tenga un buen funcionamiento. Nosotros estamos enfocados en el resultado, pero no a cualquier forma, sino que hay que buscar el mejor proceso, que es teniendo un buen funcionamiento. Si nos enfocamos en eso, seguramente no veremos el tema porcentual y cuando vayan pasando los juegos, estaremos peleando los primeros lugares y nos dará tranquilidad para futuros torneos y este", dijo Leandro Cufré.

En esta meta que hay a largo plazo en el Apertura 2019 será llegar a puestos de liguilla y así, evitarán la pelea por no descender en la que están inmersos. Junto a Chivas, Querétaro y las escuadras que inician en cero su porcentaje: Atlético de San Luis y Veracruz.

Por esto, en Atlas no se ponen límite de puntos. "Tenemos un objetivo claro. Todos los que iniciamos el torneo, sabemos cuál es. Hay que pensar que cada partido es una final y no ponernos límites de puntos. No tenemos ese límite, porque me ha pasado que nos trazamos algunos límites de puntos y cuando uno llega a eso se desinfla. Estamos todos alineados y no nos trazamos límites, sino objetivos", fue claro el argentino en ese sentido.

La filosofía de los Zorros, como siempre será tener un estilo de juego atractivo al espectador. Aunque en los momentos que vivirá el equipo, será en ocasiones complicado mantenerlo, porque la pelea porcentual se viven situaciones apremiantes en varios juegos.

Para finalizar, Cufré explicó la decisión de la capitanía que le pertenece a Osvaldo Martínez. "Lo eligieron los compañeros y consideró que los líderes los saca el equipo mismo. Si él (Osvaldo Martínez) fue elegido por la directiva, jugadores y cuerpo técnico, y fue elegido porque algo le ha aportado al equipo". Los subcapitanes serán: Lorenzo Reyes, Ricardo Álvarez, Edgar Zaldívar y Edgar Hernández.