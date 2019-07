Míchel González: "Tenemos la obligación de creer que los cosas nos saldrán bien"

Un alegre Míchel González atendió a los medios de comunicación previo a lo que será su presentación en el Estadio Olímpico Universitario, donde la afición espera encontrar una mejor cara de su equipo que no pudo calificar a la liguilla la temporada pasada.

El estratega sabe que debe de entregar mejores cuentas de lo que hicieron Patiño y Marioni a los que no quizo referir su opinión de cómo encontró al equipo "Me parecería una falta de respeto a mis compañeros de profesión poder hablar de las mejoras que yo he hecho, me parecería presuntuoso. Lo que si creo es que el equipo dentro de nuestra idea de juego cumplió las expectativas" mencionó.

Ante su presentación con la afición auriazul llega con muchas referencias positivas de lo que es vivir un partido en Ciudad Universitaria "Me han contado sólo cosas buenas. No nos queremos detener, queremos poner esa ilusión que hemos puesto durante toda la pretemporada, y eso es lo que le queremos ofrecer a nuestra afición, un equipo decidido, un equipo intenso que no da ningún balón por perdido" dijo.

Míchel no quiere perder el piso por haber empezado ganando en su primer partido en la Liga Mx, sin embargo tiene claro que deben de aprovechar el levante anímico que significa este triunfo. "La euforia y la alegría hay que manternerla hasta que se pueda para que sea influyente" fueron sus palabras y que también remató, con respecto a la mala inercia de Pumas en casa diciendo "Tenemos la obligación de creer que las cosas nos vana ir bien. El pensamiento negativo siempre acerca a las contrariedades, lo que no quiere decir que no estemos preparados para las contingencias".

Míchel se declaró listo para enfrentar a Necaxa el próximo domingo equipo que está dirigido por Memo Vázquez un viejo conocido de los auriazules. Míchel calífico a la escuadra de los rayos como un equipo ordenado pero al mismo tiempo comentó tener ya una estrategia para encarar el partido confiando poder mantener la inercia del buen segundo tiempo que mostró el partido pasado y conseguir así su segunda victoria y la primera en casa.

Por último el mismo estratega confirmó que el debút oficial de Nicolás Freire con la camiseta auriazul será el próximo domingo. Míchel afirmó "(Nico) Es muy importante, no solo por su desempeño futbolístico, sino también por su personalidad e influecia dentro del grupo". Nico Freire llega para ocupar un puesto que ha tenido grandes referentes universitarios como Joaquín Beltrán y Darío Verón y pareciendo haberse ganado ya la confianza del técnico ahora falta que se gane a la afición universitaria y borre el nombre de otro tal Nico que se fue al odiado rival.