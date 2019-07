Jesús Molina: “Nos jugamos la carrera, porque jugamos un descenso”

Seriedad ante todo. El descenso no es un tema menor y en Chivas se sabe de lo que representa la pérdida de categoría, para Jesús Molina, mediocampista del Rebaño, significa jugarse la carrera máxime cuando se defiende a una de las mayores instituciones dentro del fútbol mexicano como lo es Chivas. Es por ello que el experimentado futbolista desea cambiar la historia del equipo y agradece a la afición por el apoyo pese a que las cosas no han salido de la mejor manera.

“Nos jugamos la carrera porque jugamos un descenso, representamos a un grande con mucha historia, jerarquía y títulos. Depende de nosotros, un plantel, que no sólo somos once, juega todo el plantel sus carreras. Esa posibilidad de poder resurgir, es importante para nosotros cambiar la historia reciente del equipo que si bien en dos años no ha sido buena, nos corresponde poner a Chivas conde merece. Es una gran responsabilidad, pero también una oportunidad de resurgir y dejar una huella imborrable; yo me la juego, sabía que nos jugamos un descenso, pero no podía dejar pasar porque sé que triunfar en Chivas es algo impresionante, quiero ser campeón, lo que me han contado es increíble y lo deseo con todas mis fuerzas”.

“Es bonito que, aunque las cosas no van bien, te das cuenta del verdadero aficionado que no vive de los resultados, sino que está en las malas y las peores, lo mínimo que podemos hacer es entregarnos, podemos jugar bien o mal, pero debemos saber que representamos a un gran equipo y más de 40 millones de aficionados, me quedo con eso y de nuestro lado debemos entregarnos, por ellos, nuestras familias y la confianza que nos dan”, añadió el centrocampista.

Sin embargo, el arranque de Guadalajara no fue el mejor, el fuerte descalabro en Torreón ante Santos sembró dudas y Molina asintió que no era el inicio ideal, pero está consciente que tienen camino por recorrer y que en su primer partido en casa buscarán no repetir los mismos errores para triunfar aun no siendo de la forma más ortodoxa.

“No tuvimos el arranque de liga que hubiésemos querido, hubo una seguidilla de partidos que no se daban los resultados, pero eran partidos de preparación. Era importante el torneo internacional con equipos fuertes, pero sabíamos que lo importante era iniciar bien la liga, no fue así, habrá que darle vuelta, se perdió una final, pero faltan 17; estamos tratando de aprender de los descuidos que tuvimos para el domingo no repetirlos y ganar nuestro primer partido en casa”.

“A los equipos grandes siempre se les exige ganar y jugar bien, es lo ideal, pero hoy estamos conscientes que nos jugamos muchas cosas y lo primero que debemos hacer es ganar. Qué mejor que ganar, gustar y golear, pero hay que ser conscientes que ahora hay que ganar y si se da jugando bien qué mejor. Hay que pensar ser un equipo sólido, ganar confianza defensivamente, tener más llegada y punch para definir”, acotó el futbolista rojiblanco.

Finalmente, el jugador sonorense recordó el partido anterior que sostuvieron ante Tigres, próximo rival, destacando el accionar de los rojiblancos. Ante los Felinos, tratarán de replicar lo sucedido para hacerse con los tres primeros puntos del torneo y poder despuntar en el mismo.

“Hoy las circunstancias son así, Tigres en los últimos torneos ha estado muy bien y nosotros desgraciadamente no, es un nuevo torneo, otro partido. Para mí, el mejor partido del torneo pasado fue con Tigres aunque se perdió, Chivas propuso, tuvo la pelota, opciones de gol; hoy la historia será diferente, en casa con nuestra afición intentaremos dominar el partido, agobiarlos, estar encima, para que el equipo retome confianza y esté donde queremos. Vamos a ver qué pasa el domingo, pero estamos ansiosos de que llegue el día”.