Antonio Briseño conmovido por su debut goleador en Chivas

Después de seis partidos combinados entre encuentros de preparación y el inicio de la Liga MX, Chivas ganó por primera vez en el año futbolístico y doblegó a Tigres. Antonio Briseño, clave en la victoria habló de lo que fue el encuentro ante su anterior equipo y lo que significó salir de la mala racha.



"Es un sentimiento inexplicable con el debut en la Liga. Lo importante es que se ganó y en lo personal, es relativo. Lo importante era que el equipo ganara y se consiguió la victoria, ahora hay que seguir sumando porque nos falta mucho", expresó Antonio Briseño de su debut oficial en Guadalajara.

Desde su presentación con Chivas a inicios de mes, Briseño se mostró muy comprometido con el proyecto y tener su revancha en la Primera División de la Liga MX. El defensor tapatío se conmovió al momento de recordar su gol, que le abrió el camino a la victoria este domingo.



"Cuando cabeceó chocó y con el golpe, me apague un segundo. Tuve un sueño donde todos me decían felicidades, buen gol. Me empecé a imaginar todo, un gol de local en mi debut y se me juntaron muchos sentimientos. He llorado una vez que fue allá en Europa cuando metí mi primer gol y ahorita también tengo sentimientos encontrados", declaró el Pollo.



"La victoria fue un deshago para todos"



Fue coherente el defensor, "que no se deben echar las campanas al vuelo" con su primera victoria del Apertura 2019. Ya que una victoria no es el objetivo principal de los Rojiblancos. Sino que van paso a paso, para solventar el problema del descenso y después, buscar la liguilla.



"Tigres es un equipo que no pierde balones, se trabajó muy bien, pero hay puntos para mejorar. Lo digo, no puedo echar las campanas al vuelo, porque aún no se gana nada. Nosotros sabemos que debemos enfocarnos en lo nuestro y estuvo muy bien. Se consiguió el gol al principio, después llegó la expulsión y al final lo ganamos", finalizó.