Ricardo Chávez: “Tenemos claras las metas”

Con la mente puesta en Veracruz, Ricardo Chávez habló con los medios sobre su situación actual con Necaxa: “Muy contento, es el equipo que me abrió las puertas a la primera división, que me dio la confianza. Estoy muy feliz con los compañeros y la directiva, me han hecho sentir en casa y eso me hace más fácil el acoplamiento”.

“Sabemos que hay deficiencias que se tienen que atacar durante los entrenamientos; tenemos identificado lo que tenemos que mejorar y eso es, tenemos claras las metas”, añadió el nacido en Tamaulipas acerca del accionar del equipo y las fallas que han tenido en los primeros dos encuentros de la Liga BBVA Bancomer.

También comentó que, a pesar de ser lateral derecho, está dispuesto a jugar donde su entrenador lo requiera: “Yo soy lateral nato, es la posición que domino, pero he jugado en varias posiciones a lo largo de mi carrera. Contra Pumas, el ‘Profe’ me vio ahí y me probó, uno trata de hacerlo lo mejor posible donde lo pongan. A uno le toca dar el cien por ciento dentro de la cancha”.

Con respecto a la falta de gol, mencionó que están conscientes del problema y trabajan para solucionarlo: “Nosotros jugamos para eso, meter goles, de eso se trata el futbol. Tratamos de hacer todo para jugar ofensivamente, así que esperemos que en este juego se abra el ostión”.

Finalmente, Chávez dijo entender que no han jugado como quisieran, y sabe que el poner excusas al respecto no es la solución al problema: “Al final de cuentas, en los partidos somos once contra once, sean las posiciones que sean, uno se tiene que desempeñar lo mejor posible, por consecuencia en lo colectivo también. El accionar no ha sido como quisiéramos, poner excusas sería bajo de nuestra parte, entonces, estamos trabajando para ser un equipo competitivo”.