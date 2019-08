Leandro Cufré: "Hay que corregir los errores individuales"

Quedó en dos partidos la seguidilla de victorias de Atlas y esta noche, cayó (1-2) ante Santos en el comienzo de la Jornada 3. El dirigente de los Zorros, Leandro Cufré, se quedó conforme con el funcionamiento del equipo, pero acepta que debe venir una mejoría para que no pierdan partidos, por errores puntuales. Tal cual como pasó en el juego de esta noche.

"Fueron errores individuales mas que nada porque después en el funcionamiento fue mejorando partido a partido, estoy tranquilo, hay que corregir errores, hasta siendo campeón se corrige, vamos a corregir errores puntuales, estoy contento con el funcionamiento del equipo, pero obviamente no conforme con el resultado", no toma Leandro Cufré como una tragedia la derrota ante Santos y ve un margen de mejora.

En los aspectos de errores defensivos, fue puntual en el primer tanto del partido de Brian Lozano, un balón que perdió Diego Barbosa. Sin embargo, Leandro exonera a su dirigido y no lo señala por el error. "Cuando gana, gana todo el equipo y cuando se pierde, perdemos todos. No es culpa de Barbosa para nada, hizo un gran partido y solo se equivoca el que esta adentro, el que intenta, no tengo nada aquí decirle al contrario estoy muy feliz con su rendimiento y de todo el equipo", señaló.

Otro punto que debe haber mejora en Atlas es sobre la definición. Porque después de tres partidos en el Apertura 2019, no han caído goles en la delantera. Esto especificó el estratega argentino. "Tenemos que mejorar sobre todo en el último pase porque en la creación, en el funcionamiento vamos bien, llegamos a la última línea y ese último toque nos esta faltando, me preocuparía si no llegamos o no se provocan situaciones de gol o no estuvieran los jugadores en el lugar correcto. El rival también juega, puede tener buenos futbolistas y contrarresta, a mi entender el equipo se comprobó de manera correcta, pero el rival tiene una gran defensa", señaló.

También mencionó que Jesús Angulo tiene un problema de esguince en el tobillo.