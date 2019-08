Mauricio Cuero: "Aún falta para mi mejor versión"

Tras la primera derrota de Atlas en el torneo, al caer (1-2) ante Santos en la jornada 3. Pudo ver acción por primera vez en el campeonato uno de los nuevos refuerzos del equipo, Mauricio Cuero, quien no había podido jugar por no resolverse temas contractuales con su anterior equipo. Pero una vez superado esto, ahora buscará ganarse un lugar con Leandro Cufré.



"Todavía falta para mi mejor versión. Apenas me estoy acoplando de a poquito y voy a tratar de aportar mi granito de arena. Sé que puedo dar más, trabajaré más al diario con el apoyo de mis compañeros y a partir de ahí, con el compromiso y la calidad, uno pondrá al equipo para grandes cosas", mencionó Mauricio Cuero sobre lo que desea lograr con los Rojinegros.

Su debut se dio hasta esta instancia de Jornada 3 por diversos factores que no se podían concretar con su contrato, explica Cuero cómo vivió estos últimos días. "Hubo un problema deportivo, tema de papeleo, pero nada grave. Era simplemente esperar un poco más para jugar. Estaba tranquilo porque sabía que se iba a dar, era un acuerdo entre clubes que se debía de resolver, pero ahora que estoy debo demostrar".



Ante los problemas que vivió el extremo colombiano para debutar con Atlas, se observó desde el primer instante la confianza que hay sobre su persona del entrenador Leandro Cufré. Esto dijo el futbolista sobre esto: "Hablo mucho con el técnico en la semana. Para eso me trajeron, me han dado muchas indicaciones, las trato de hacer en la cancha".



Para culminar, Mauricio habló de las sensaciones que le dejó debutar en el Estadio Jalisco este viernes con los Zorros. "Contento porque por fin se dio el debut, después de una larga espera. Lastimosamente no obtuvimos el resultado que queríamos. Fuimos un equipo que buscó desde el minuto 1, tuvo varias opciones de gol que lastimosamente no pudo meter y al final, perdimos el juego", declaró.