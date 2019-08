Edgar Hernández: "No son dos equipos, somos Atlas"

No existe distinción alguna entre Liga y Copa para Atlas, el equipo continúa siendo el mismo y la consigna es clara: salir avante en ambos torneos. El certamen copero no sólo funciona como semillero de jóvenes que buscan una oportunidad, sino también para la gente de experiencia como el guardameta de los Zorros, Edgar Hernández, quien afirmó que toma estas oportunidades para demostrarle al técnico, Leandro Cufré que puede confiar en él.

“Leandro (Cufré) lo ha hecho ver que aquí no son dos equipos, no hay un equipo de Copa, no hay un equipo de Liga, somos Atlas y al final entrenamos siempre para que él nos tome en cuenta, no solamente los jugadores que están en Liga y Copa; entrenamos los mismos y al final él siempre tomará la decisión en esa situación”.

“Lo importante es demostrar que los que juegan en Copa puedan ser considerados para jugar en Liga y, por ende, que el equipo funcione. Como jugador profesional siempre añoras ganar, lograr todos los objetivos; para mí no hay diferencia, simplemente juegan once, si te dan la oportunidad de en otro torneo que jueguen otros once, que bueno porque al final así puedes demostrar y como técnico, en este caso Leandro, él se dará cuenta de qué jugadores puede tomar en cuenta para que se genere mucho mayor competencia. Eso depende del futbolista, no simplemente que sólo es una Copa, para mí no es una Copa, es la oportunidad de jugar y poder demostrarme y poder ver que realmente el técnico puede confiar en mí”, agregó el arquero.

Ante el descalabro sufrido a manos de Santos el pasado viernes, el meta de 36 años mencionó que, aunque el equipo compitió y las anotaciones no cayeron, la derrota arriba en buen momento para corregir las equivocaciones y aprender de ello.

“Qué bueno que pase en este momento, en esta etapa, así podemos rectificar todos los errores que se cometieron, obviamente también saber que no somos invencibles, que hay que trabajar, que falta mucho, que este es el comienzo del torneo, pero que por este camino, por el trabajo, la dedicación que hemos tenido y el excelente grupo que hay, sé que va a salir adelante”.

“También el rival cuenta, nosotros tratamos de dejarlo todo, creo que en ese aspecto no hay reclamos, el equipo trabajó, metió, fue intenso, pero desafortunadamente no entró la pelota. Es una derrota, pero el equipo sabe simplemente que es la derrota y tenemos que aprender; falta mucho camino por recorrer y debemos estar tranquilos, obviamente ocupados para que la situación mejore”, añadió Hernández.

Finalmente, el portero nacido en Tamaulipas asintió que Atlas demostró su capacidad en las primeras fechas y la derrota no significa el tope de los rojinegros, sino el crecimiento que poco a poco tendrá el equipo que, a sus palaras, no tiene límites.

“Demostramos las primeras fechas de lo que puede ser capaz este equipo y no por una derrota podemos sentirnos mal o podemos decir fue el máximo de Atlas, no, este equipo no tiene límites, va ir creciendo poco a poco, es el inicio de la temporada. Entonces, el equipo tiene que demostrar lo que es capaz y cumplir los objetivos”.