Michel González: "Hemos sido mejores que Tigres"

Los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México no lograron mantener su racha de imbatibilidad en este arranque de torneo al caer como locales por la mínima diferencia ante los Tigres de la UANL. El partido resultó ser un duelo que durante gran parte de su duración fue dominado por el equipo local, pero la falta de contundencia impidió que pudieran obtener algo del botín.

El DT de los universitarios, el español 'Michel' González, aseguró que el prefiere hablar de lo realizado por su equipo y no del trabajo arbitral pues esto no le atañe: "De los árbitros jamás habló. Si están preguntando por el árbitro es por qué algo habrán visto. Yo hablo del partido y de mi equipo que a mi parecer ha hecho una gran primera parte. En el fútbol no se puede hablar de justicia o injusticia si no de las posibilidades que tienes de hacer gol y nosotros no las hemos aprovechado y Gignac nos ha arrebatado el partido el cual llevamos al límite".

Al ser cuestionado sobre el cambio en el once presentado esta semana en comparación a las anteriores jornadas, a lo cual respondió que se debe estrictamente a decisiones técnicas en busca de mejorar: "El entrenador tiene que tomar decisiones, ademas Barrera ha hecho un muy buen partido preguntar eso es como preguntar por qué un jugador no juega. Al final son decisiones del entrenador".

Para González, su equipo dio una gran demostración durante el primer tiempo pues a su parecer lograron hacer lo que muy pocos equipos en los últimos años, plantarle cara a los dirigidos por Ricardo Ferretti: "En la evaluación interna me parece que hemos estado al nivel. Hay cosas que solo se pueden decir al final de la temporada, pero he visto muchos partidos de Tigres donde nadie le había jugado así (cómo nosotros). No se el análisis que ustedes hayan hecho, pero en la primera parte han habido muchas llegadas nuestras, grandes jugadas defensivas de su parte y por supuesto errores nuestros".

Al preguntarle sobre lo que piensa de la afición universitaria, la cual de nueva cuenta los arropó, el DT se limitó a reconocer el esfuerzo realizado: "La afición no necesita mensajes, son ellos los que nos mandan mensajes durante los 90 minutos, no descansan, es una afición a la que no hay que platicarle nada", aseguró.

'Michel' reconoció que el equipo se sintió un poco afectado al no haber obtenido el resultado esperado pero no perdió la oportunidad de reconocer el esfuerzo de sus pupilos: "Están golpeados por que han hecho un gran esfuerzo pero el mensaje es tratar de hacer lo mismo que en la primera parte, poder soportar toda esa iniciativa durante más tiempo, hemos jugado contra un equipo al que no es fácil dominarle".

Se podría pensar que la derrota ante Tigres se debería haber asimilado de una mejor manera por la forma en que afrontaron el juegos pero para el ibérico cualquier derrota es igual de dolorosa pues no cumplen con el objetivo planteado: "A mi (las derrotas) me duelen igual. Si bien nos queda un bien gusto por cómo hemos afrontado el partido y de cuáles el objetivo de cara a cada partido. No me gusta perder y mucho menos que el esfuerzo de mis jugadores no tenga recompensa".

Por último, el timonel del equipo representativo de la máxima casa de estudios del país aseveró que su equipo fue muy superior a Tigres y lamentó que no hayan podido concretar alguna de las tantas oportunidades de gol que generaron: "Hemos sido mejores que Tigres en cualquier circunstancia, en cualquier parte del terreno de juego y no hemos sabido concretar. Han habido 6 o 7 jugadas de gol y creo que el partido pudo haber cambiado bastante de haber acertado alguna de ellas", finalizó.