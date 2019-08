Alan Cervantes: "Esto es Chivas, presión siempre hay"

La localía comienza a convertirse en una fortaleza. Los resultados del Guadalajara en casa son un factor para que el equipo reciba inyecciones anímicas y marche de buena forma. En primera instancia, los dirigidos por Tomás Boy se impusieron a Tigres; después, en el debut en Copa, lograron venir de atrás para vencer a Santos, actual líder de la liga.

Para Alan Cervantes, mediocampista del Rebaño, las victorias recientes son motivaciones para llegar en mejor forma a su próximo encuentro en casa ante el Atlético de San Luis: “Motivados por los resultados que se han obtenido últimamente, ya tenemos tres partidos en casa consiguiendo la victoria. Sabíamos que el partido del miércoles iba a ser un partido difícil, nos enfrentamos al primer lugar de la tabla general, pero nosotros siempre hemos trabajado con la mentalidad de quien se nos pare enfrente hacerlo de la mejor manera para conseguir el triunfo. Afortunadamente, el equipo se supo sobreponer a un marcador adverso al final, por la mentalidad, el trabajo, la garra del equipo. Se consiguió el triunfo y eso nos da un impulso para llegar en mejor forma al partido del sábado”.

Al ser dos clubes que pelean el descenso, se encuentran obligados a sumar puntos con urgencia, empero, afirmó que la mentalidad de Chivas no apunta hacia la permanencia en Primera División, sino a la búsqueda del campeonato, y aunque está consciente de la presión que rodea al equipo, asiente que la saben controlar: “Nosotros no tenemos que pensar en lo que es permanecer en Primera, tenemos que estar pensando en la liguilla, pelear por el campeonato que es lo que se merece la institución, por ahí es nuestro enfoque”.

“Esto es Chivas, presión siempre hay, siempre está. La hemos sabido manejar desde hace mucho tiempo, aquí es una retrospectiva de cambiar un poco la forma de pensar para enfocarnos en lo que realmente vale la pena y no estar pensando en lo que Chivas no es, que es pelear un descenso. Sabemos que el descenso está ahí, sabemos que si se juega mal, si se pierde, obviamente podrán venir consecuencias, pero cambiando un poco el enfoque en este momento, quedar en los primeros ocho para poder pelear un campeonato no es que nos quite la presión, pero simplemente nos libera a seguir o tener motivación para pelear algo importante”, añadió el jugador rojiblanco.

Durante la dirección técnica de José Cardozo, fue comparado por el propio estratega con el jugador belga Kevin De Bruyne; en esta época, el juvenil de 21 años sumó 1,029 minutos en catorce juegos en Liga y Copa. Bajo el mandato de Tomás, Alan ingresó de cambio prontamente en el partido contra Puebla debido a una lesión de Michael Pérez, mientras que en Copa fue titular ante Santos.

Actualmente, Alan Cervantes prefiere no ser comparado con el futbolista belga, pues él mismo opta por forjar su nombre y lograr sus objetivos con los rojiblancos. Asimismo, pese a que le fue complicado, a palabras del jugador, su ingreso en el juego ante los Camoteros, se aconsejó de sus compañeros experimentados para mejorar y llegar a futuro ser el jugador que él espera ser.

“Yo siempre he sido de las personas que no le gustan las comparaciones, siempre he preferido que el jugador, la persona, sea ella misma; no me quiero comparar con nadie, yo soy Alan Cervantes, tengo mi estilo de juego, tal vez parecido a cierto tipo de jugadores, pero eso es muy diferente a ser como el jugador. Obviamente, en mis metas y objetivos está ser campeón con Chivas, ser referente y emigrar al Viejo Continente para tener una carrera parecida a la de Kevin De Bruyne. Entonces, ahorita ya no pienso tanto en eso, es algo que está ahí, claro, pero que ya pasó; ahorita me enfoco en lo que soy y ser la mejor versión de mí mismo para poder conseguir mis objetivos a corto, mediano y largo plazo”.

“Contra Puebla fue un poco complicado el arranque de mi partido; entrar repentinamente por un compañero que se había lesionado, claro que fue un poco difícil. No fue mi mejor partido, estoy consciente de ello, pero para ello estoy trabajando y analizando; estuve platicando con algunos compañeros los cuales de experiencia me han dado sus retroalimentaciones para seguir mejorando. El partido del miércoles también fue otra prueba. Tengo la capacidad de ser un jugador diferente, para ello hay que trabajar bastante, hay que dar el 200%, el extra, pero estoy seguro de que con esfuerzo y dedicación podrá llegar ese momento y ser ese jugador diferente que espero”, concluyó el mediocampista del Guadalajara.