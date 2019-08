Antonio Briseño no le toma importancia a las críticas por sus festejos en barridas

Críticado por muchos, alabado por otros, pero cada quien debe respetar el estilo de los jugadores. Desde que llegara Antonio Briseño a Guadalajara, el campeón del mundo Sub 17 ha sido de los futbolistas que demuestra su carácter con mucha gesticulación dentro de la cancha. Después de la victoria de Chivas (3-0) ante Atlético de San Luis, el 'Pollo' aclaró cómo ha vivido estas semanas con lo que se dice de su accionar.

"A veces dicen cuando hablen de ti que digan bien tu nombre lo demás que no te importe, y al final de cuenta los que me siguen desde Portugal allá también los festejaba, allá me lo aplaudieron muchísimo, allá me decían que era un central con garra y raza, y aquí lo ven diferente y cada quien es su forma de ver el fútbol, y bienvenido a lo mejor los detractores y las críticas te hacen crecer", comparó Antonio Briseño sobre cómo se vivió esta situación de cuando jugaba en Portugal y hoy, en Liga MX.

Siguiendo con la explicación de cómo vive el futbol el tapatío, habló de las críticas que ha recibido: "El mismo Guardiola lo ha dicho que siempre que a un jugador o a una persona tus detractores hacen que saques lo tuyo, que te pique, y al final de cuentas hay que hacer oídos sordos, seguir trabajando, no voy a cambiar mi esencia. A mí me da risa, a veces hay que crear en Twitter y en el futbol esas cosas son parte del show", explicó.

Pasando al tema del VAR que tuvo actividad en el partido ante San Luis y Briseño estuvo involucrado en una acción que se convirtió en penal, esto dijo sobre su utilización en Liga MX. "¿Para eso está el VAR no? ¿Entonces qué se equivocan cinco o seis weyes o qué? Si lo marcan es porque lo están viendo ocho personas, el árbitro, los banderas, los de arriba que son cuatro y yo veo 10 personas ahí, sí lo marcan es por algo, ahora no me van a decir que, es lo bueno que estamos en el área y generando jugadas, siempre al Guadalajara se le van a poner que le están dando cosas, hay tantas personas que están ahí y están checando si no hay VAR bueno pues habrá discusión, pero cuando hay VAR que más pueden decir", explicó.

También habló de la jugada que sufrió para que se diera el penal que significó el (2-0) para el Guadalajara. "Me dio una patada y casi me saca el aire por eso lo manifiesto ahí, él no puede jugar con la pierna a esa altura y no darle al balón, si le da que bueno pero me pega y yo no hago contacto con el balón, por eso fue bien marcado el penal”, aseveró.