Andrés Andrade: "Llegué al Atlas para ser referente

En deuda, así es como se siente el colombiano Andrés Andrade, quien logró reincorporarse a la totalidad con los Rojinegros para el Apertura 2019 luego de una lesión que lo dejó fuera por poco más de dos meses. La intención del futbolista cafetero desde su llegada fue convertirse en referente, pero distintos factores lo negaron, aunque para el presente torneo, aseguró, está retomando su nivel.



"Cuando yo llegué al Atlas, llegué con algo muy claro: que era volverme referente del equipo; tratar de conseguir lo que todo mundo anhela, que es un título. Entonces, viendo esas cosas aún estoy en deuda, el primer semestre que llegué fue a un equipo muy joven, que estaba muy verde, éramos muy pocos los que ya teníamos experiencia y se hizo un poco difícil. El segundo torneo, lastimosamente antes de que termine el primero, me lesiono, una lesión muy larga. Puedo decir que este es el torneo que recién estoy volviendo a tomar mi nivel y que me siento como era antes y puedo dar muchísimas cosas; esperemos que los resultados nos acompañen para poder decir que estamos yendo por el camino correcto".



En la semana del Aniversario 103 de Atlas, el "Rifle" afirmó que los festejos durarán hasta antes del encuentro frente a Cruz Azul, pues su mentalidad se encontrará enfocada en los Cementeros si es que desean sumar puntos para salir del descenso y, además, pese a que saben que se aproxima un calendario complicado antecuatro rivales de mayor complejidad, deben aprovechar que tres de esos juegos serán en casa.



"Estamos de aniversario todos los que pertenecemos a la institución, pero hay que festejar hasta antes del partido, ya cuando entras a jugar contra Cruz Azul va a ser un partido muy difícil, hemos tenido un buen inicio, pero apenas está empezando el torneo, tenemos que corregir muchos errores para alcanzar los que queremos, tenemos que aprovechar la localía".



"Si queremos calificar, tenemos que ganarle al equipo que se nos enfrente y más si somos locales. Tenemos una seguidilla de partidos complicados, pero tres de ellos somos local; entonces, tenemos que empezar a pensar en Cruz Azul, que somos locales y que tenemos que ganar", añadió el ofensivo rojinegro.



Respecto al proceso que tuvo el equipo bajo el mando de Hoyos, Andrade destacó el problema de las lesiones que sufrieron constantemente, por lo que, a diferencia del proyecto anterior, en la gestión actual existen más jugadores por suplir ante la baja de algún futbolista, mismos que están conscientes en la mejora del equipo.



"Del arranque pasado (con Hoyos) sufrimos mucho de las lesiones, no teníamos los jugadores completos. En este torneo el cuerpo técnico que está lo ha manejado muy bien, tenemos más de donde agarrar para suplir las ausencias y yo creo que el grupo está muy consciente de que vamos iniciando, que tenemos que seguir trabajando, seguir mejorando para poder llegar a lo que necesitamos".



Para finalizar, el colombiano pidió la confianza y la presencia en el estadio de la fanaticada rojinegra, sin embargo fue concreto en asentir que no se garantiza nada, pues los partidos aún no se han disputado. Así que el objetivo es conseguir la mayoría de puntos posibles en los siguientes encuentros.



"Lo único que yo le puedo decir a la afición es que puedan confiar en nosotros, de que nos sigan apoyando en el estadio; no puedo garantizar de que va a ser diferente porque los partidos no se han jugado. Nosotros somos conscientes de que no hemos conseguido nada y tenemos que ganar los partidos que siguen, tratar de sumar los máximos puntos".