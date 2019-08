Ismael Govea: "Nos motiva que el Preolímpico sea aquí"

Los trabajos en Selección Mexicana para el jugador rojinegro, Ismael Govea, no paran, pues el defensor después de obtener la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, fue llamado a uno de los "microciclos" de Gerardo Martino. Ahora, el canterano de los Zorros buscará ganarse un puesto en la Selección Sub 23 de Jaime Lozano para disputar el Preolímpico de la Concacaf a celebrarse en marzo del próximo año en Guadalajara, por lo que encuentra una motivación que los hace sentir en casa.



"En los Juegos Panamericanos se hizo un buen trabajo; ahora a pensar en el Preolímpico que va a ser en Guadalajara. A trabajar para ganarse un puesto para el pase al Olímpico, eso nos motiva, que sea aquí porque nos sentimos como en casa".



"La verdad que con él (Jaime Lozano) estoy muy contento porque es un excelente entrenador, hizo un buen grupo y eso nos llena de confianza. Ahora tenemos que ganarnos un puesto en la siguiente convocatoria para participar en el Preolímpico", añadió el capitán del combinado Sub 23.



Durante su llamado bajo el mando del "Tata" Martino, Govea destacó el aprendizaje obtenido así como el trabajo realizado, por lo que continuará con su trabajo a espera de volver a ser convocado; ello mismo, asumió, ayudará a que los jugadores incrementen su nivel individualmente.



"Contento por este llamado, aproveché estos días que estuve trabajando con el profe (Gerardo Martino), aprendí mucho de él, es un excelente entrenador y nos sirve porque podemos tener mucha experiencia, a seguir trabajando para ganarnos otra convocatoria".



"Me quedo con el trabajo que se hizo en esos tres días, me gustó mucho todos los trabajos en lo táctico, la competencia más que nada. Nos sirve mucho para crecer en el nivel de cada uno", agregó el zaguero rojinegro.



Finalmente, Govea se ha encontrado poco tiempo con el cuadro atlista, debido a la misma disputa de los Panamericanos así como el "microciclo", sin embargo, el estratega de los Zorros, Leandro Cufré, lo ha tranquilizado y aconsejado en que aproveche las oportunidades con la Selección.



"Se ha acercado conmigo (Leandro Cufré) y me ha comentado que no pierda la calma, que esté tranquilo y aproveche estas oportunidades que se presentan con la Selección. Eso a mí me motiva, me da mucha confianza, ahora que voy a Selección me tienen la confianza para ser capitán para cuando regrese al club dé todo de mí y me sienta con toda confianza con mis compañeros".