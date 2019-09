Leandro Cufré: "Solamente los hombres salen de esto"

Un partido bastante parejo entre Chivas y Atlas, se definió por un golazo de Alexis Vega en el segundo lapso. El estratega de los rojinegros, concluido el partido, habló sobre sus dirigidos en donde destacó el esfuerzo que dejaron y señaló que se dio el resultado por la obra de Vega.

"Es duro, perder un Clásico es durísimo, no le gusta a nadie pero solamente los hombres salen de esto, poniendo el pecho y trabajando, me ha tocado ganar y perder, pero siempre saliendo adelante y esta no será la excepción vamos a salir adelante", señaló Leandro Cufré sobre cómo le deben dar la vuelta al resultado adverso ante Chivas.

Enfocado hacia lo que pasó en la cancha, señaló el estratega argentino sobre la anotación de Alexis Vega, que a la postre, le generó la victoria al Guadalajara sobre Atlas. Leandro también aceptó que por momentos, al equipo le agradó.

"La diferencia es el que hacen el gol, ellos concretaron una que parecía imposible, es un buen gol, se tuvo confianza su jugador, hizo el gol y esa fue la diferencia. Nosotros no estuvimos certeros al definir, cuando mejor estábamos no pudimos concretar y después con ese gol y la expulsión se complicó", mencionó.

Para finalizar, Cufré habló sobre sus jugadores seleccionados en las últimas semanas al Tri Sub 22: "Son cosas que suceden, cosas que a veces también uno entiende, lo que no entiendo a veces, es que Jairo lo mandamos a Selección, te piden colaborar, jugó 60 minutos el viernes, el martes 75, cuando le pedimos 45 porque teníamos el Clásico, siempre con buena voluntad, pero no me pareció leal de la selección Sub 22, ahora cedemos otra vez 5 jugadores que regresan el jueves y tenemos el partido el viernes, tenemos toda la buena voluntad pero también necesitamos que la otra parte entienda la situación que tenemos".