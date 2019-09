Tomás Boy: "Nuestro equipo no puede ser soberbio"

En una de las pruebas más complicadas para Tomás Boy como técnico de Guadalajara, se llevó la victoria en el Clásico Tapatío. Esto puede converitrse en el detonante hacia lo positivo para su gestión como técnico. Boy señaló los problemas que resolvió su equipo ante el Atlas y se visualiza con una mejora par alo que queda de la temporada.

"La verdad no podría decir que mis jugadores son soberbios, por supuesto que mi equipo trabajo bastante bien hizo un gran esfuerzo, llevó el partido a los términos en los que buscó. Creo que podíamos haber abierto el marcador mucho antes. El primer tiempo tuvimos un par de oportunidades, no creo que haya soberbia, nuestro equipo no esta para llevar ese pecado capital, porque la soberbia es un pecado capital, como la gula o la pereza", negando Tomás Boy que su equipo tenga esta característica.

"Es padrísimo ganar los Clásicos"

La victoria de Chivas ante el Atlas en el Clásico Tapatío, para el equipo puede ser ese impulso que necesitan para tener una gran segunda mitad de campeonato. También para que cesen un poco las críticas hacia la figura del entrenador, aunque admite el 'Jefe' que no le preocupan demasiado.

Tomas Boy : "Me gustaría que a la afición le gustara mi trabajo, pero me enfocó en mi equipo".#ClásicoTapatío

"No me ocupo mucho de eso, la verdad la afición puede expresarse como lo ha hecho, no me preocupa ellos están ávidos de resultados y pueden expresarse como quieran, no me ocupo de eso. En es parte de mi trabajao, me gustaría que les gustara el trabajo, pero me enfoco a lo que es el futbol, que bueno que hoy el equipo ha podido responder en un escenario tan padre", señaló.

Acerca de la anotación que consiguió Alexis Vega para el triunfo, dijo lo siguiente Tomás: "Alexis es importante, ha metido un gol fabuloso y que bueno que puede dar ese tipo de alegrias, es un jugador muy capaz. Con Cruz Azul jugo bien pero no tanto con la pelota, hoy hizo cosas muy buenas y demuestra calidad y pone en el marcador su rendimiento", finalizó.