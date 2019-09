Leandro Cufré: "Ya superamos el Clásico, hoy el equipo se levantó"

Una derrota más para los Rojinegros del Atlas. Ahora en su regreso al Estadio Jalisco, Toluca vino a vencer por la mínima a los Zorros que pasan por un mal momento. El técnico, Leandro Cufré, habló sobre la situación anímica del plantel con estas dos derrotas seguidas que dejan al equipo una semana más, fuera de los puestos de liguilla.

"Hoy tuvimos el 75% de posesión de balón y con tres muy claras jugadas de gol, además del penal. Hoy el equipo se levantó, no me preocupa lo del Clásico ya pasó, no nos preocupado estado anímico del equipo. Porque después entraron y se dieron cuenta que jugando de esta manera, saldremos adelante. Hoy tienes un partido que merecías ganar, hay veces que jugamos mal y se saca el resultado. Hay que estar fuertes, pero tampoco cuando ganas debes pensar que eres superior. Y ahora que pierdes no debes sentirte inferior por resultado y hay que mantener el equilibrio", afirmó Leandro Cufré sobre el desempeño del equipo.

La jugada que marcó la derrota ante los Diablos Rojos del Toluca, que fue la primera para los visitantes en dicha condición en el Apertura 2019. Fue marcado el encuentro por el penal fallado por Facundo Barceló 15', siendo que el atacante uruguayo no es el cobrador oficial, sino Osvaldo Martínez.

Esto dijo Cufré sobre la decisión de la pena máxima: "No el encargado era Osvaldo, quizá en ese momento sintió de pegarle facundo y bueno, son decisiones que a veces toman los jugadores adentro, me ha pasado. El encargado era Osvaldo, tenemos al mejor pateado, pero nada que reprocharle ni a Osvaldo ni a Barceló", mencionó.

El estratega de los Zorros también habló de la situación actual de dos de los extranjeros del equipo, primer sobre Manuel Balda, que ha tenido mínima cantidad de minutos: "El otro día en la sub 20 quisimos que juegue para tomar ritmo, en Estados Unidos pidió el cambio al 60 porque no aguanto el ritmo, en la sub 20 no aguantó el ritmo y el técnico lo quita, tiene que adaptarse rápido, es el único que no pudo completar 90 minutos desde que iniciamos, ni en la copa, ni en la 20 ni en amistosos, no lo hemos podido ver 90 minutos y no puedo contar con un jugador que se que no va rendir al máximo", mencionó.

De Mauricio Cuero señaló lo siguiente: "La verdad que no lo entiendo el abucheo porque la verdad no es un jugador ni conflictivo, desde que llegó al Atlas, su pasado no me interesa, tiene un compromiso, es el primero entrenando, es un profesional al 100 por ciento, ayuda a sus compañeros, entrena al máximo siempre y yo no puedo estar pensando que si alguno no le gusta o lo silban, se que es muy importante para el grupo", finalizó.