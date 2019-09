Mauricio Cuero: "La afición de Atlas es muy exigente"

Dejó atrás Atlas la racha de tres partidos sin ganar, ayer en el Estadio Jalisco los Zorros vencieron (2-0) a Querétaro para regresar a puestos de liguilla. Muchas críticas a lo largo del torneo se habían enfocado en el mediocampista Mauricio Cuero. Pero ante los Gallos Blancos, tuvo una buena actuación el extremo y pudo asistir a Facundo Barceló para el segundo gol de la noche.

Mauricio Cuero agradece los minutos de juego. Respeta a la afición de Atlas por los abucheos. Pero busca ganarse sus confianza con buenos juegos.



"La verdad que trato de estar metido en el partido, porque si me pongo a pensar en la gente y a escuchar lo que dicen, me voy a desconcentrar totalmente. Eso lo dejó de lado y me enfoco en el partido. Esto me motiva a seguir haciendo las cosas bien para querer ayudar a los compañeros, aportar un granito de arena. Creo que eso en vez de servir para mal, sirve para bien", Mauricio Cuero señala que deja las críticas de lado y se enfoca en ayudar a Atlas.

Pudo acceder a la titularidad de Atlas, Mauricio Cuero, debido a la lesión que sufrió en el inicio de la semana Jesús Isijara. El atacante colombiano ante Querétaro dio una gran asistencia para Facundo Barceló y dejó atrás los abucheos que había recibido. Al momento de salir de la cancha cerca de los 70' minutos, la 'Fiel' lo despidió en medio de aplausos.

Así explicó cómo se dio la jugada de su asistencia para Barceló, que significó la primera en el Apertura 2019: "Fue una acción que termina por un pase mío. La verdad que muy contento, un respiro tanto en lo personal como en lo colectivo, eso te da más confianza de seguir agarrando la pelota, encarando aún más, darle más pases a los compañeros", declaró.

Acerca de los pasajes que vivió con abucheos de la gente, mencionó lo siguiente: "La afición de Atlas es muy exigente y te digo, no me molesta. Están en todo su derecho, es cuestión solo de aprovechar la oportunidad que se me está dando. De a poco me voy adaptando, queda casi la mitad del torneo, estamos ahí en el pelotón por la clasificación hay que seguir trabajando para darle más alegrías a la afición", declaró.