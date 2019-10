Luis Fernando Tena: "Nos vamos frustrados"

En lo que era la última llamada para Chivas y poder aspirar al milagro de calificar a liguilla, le empató de último minuto Pumas y quedan sepultadas prácticamente las aspiraciones de llegar a la 'Fiesta Grande'. Tras el resultado, Tena aseguró que cala hondo este empate, pero que sigue viendo buenas sensaciones en su equipo aunque sigue sin poder ganar.

Luis Fernando Tena habla sobre los descuidos que le costaron el empate a Chivas. @VAVEL_Mexico



: @luisaguifay pic.twitter.com/eBjVvwQ0IG — Chivas VAVEL (@Chivas_VAVEL) October 6, 2019

“Estamos frustrados, molestos y enojados, ya sentíamos el triunfo nuestro y sentíamos que lo merecíamos, pero finalmente hay que dar mérito a Pumas que luchó, insistió y metió un gran cabezazo. Nos urgían esos puntos, pero seguiremos insistiendo. Me voy contento porque la actitud fue extraordinaria, de luchar cada pelota, defensivamente trabajamos bien. Pumas prácticamente no había llegado y nos vamos muy frustrados, con un sabor muy amargo, pero creo que vamos por buen camino, dimos un buen paso hacia adelante hoy”, Luis Fernando Tena afirmó que se van con la cara abajo por no haber sacado el resultado positivo.

"Todo parte del orden, para que se den los resultados"

Al igual que en su debut como técnico de Chivas, de nueva cuenta tuvo que lidiar Tena con la indisciplina de su equipo. Ante Pumas se fueron expulsados los delanteros Alexis Vega y César Huerta. Este fue el sentir del técnico con las dos tarjetas rojas que recibieron sus dirigidos: "Creo que el árbitro estuvo bien, finalmente (Alexis) no lo ve, pero lo pisa. No he visto la jugada, pero yo con los árbitros no me meto, no opino de ellos. Es muy difícil su trabajo, sé que aun con el VAR se equivocan, a veces a favor y a veces en contra", aseguró.

Con el empate y este nuevo estilo de juego, se complica la calificación de Guadalajara para este Apertura 2019, pero seguirán peleando por acceder: "Nuestro equipo compite bien contra cualquier rival y en cualquier cancha. Hoy lo demostró, nos equivocamos en algunas cosas que se pueden corregir. Sé que nuestras posibilidades de calificar son pocas, pero mientras haya posibilidades, seguiremos luchando, vamos a pelear con todo para sumar en los seis partidos que nos quedan", sentenció.