Leandro Cufré: “Nosotros queremos entrar a las últimas dos jornadas ya calificados”

Tras el descanso por Fecha FIFA, volverá la actividad a la Liga MX. Atlas visitará el próximo viernes a Puebla, buscando sacar una nueva victoria que los regrese a zona de liguilla. Leandro Cufré enfatizó que quieren romper la racha de cuatro torneos sin calificar, otro tema que puntualizó fue recordar la etapa donde sufrió

Leandro Cufré : "Lo ideal sería llegar calificados, faltando dos jornadas, antes de nuestro descanso"

“Se generó una planeación con el armado del equipo para que se pueda congeniar todo esto de tener jugadores de distintas características con distintos pasados para llegar a una situación que a todos nos vendría bien que el equipo llegue a una Liguilla y tenemos a los jugadores preparados para eso. Eso sería lo ideal faltarían dos jornadas por jugarse y si tuviéramos eso sería fantástico, porque muchas veces llegas al último minuto pensando si entras o no, nosotros queremos entrar a las últimas dos jornadas ya calificados, es algo muy muy difícil, pero lo intentaremos porque es la idea, lo que esperamos como plantel, como técnico y directiva, darle esa alegría a la afición”, afirmó Leandro Cufré que tiene en mente lograr la clasificación el la Jornada 17, previo al descanso.

Con 18 unidades, Atlas se encuentra fuera de zona de liguilla en el noveno lugar, solo por diferencia de goles. Sin embargo tiene el inconveniente que aún no descansan, por lo que necesitan tener un cierre casi perfecto. De sus cinco partidos restantes, tres serán de visita, por lo que deben cerrar como uno de los mejores equipos en campo ajeno.

Leandro Cufré habla sobre la situación de Veracruz y una posible huelga.

En México, de nueva cuenta se están viviendo temas de adeudos, en específico con los Tiburones Rojos de Veracruz. El estratega argentino habló al respecto: “Hay que, no estoy enterado, pero hay que ver bien cómo sería el tema porque hay un protocolo que seguir, si vas a la liga y no te escuchan, la asociación de jugadores no lo resuelve, seguramente se irá por el camino de ser solidario con los compañeros y colegas que no reciben lo que tendrían que recibir porque toda persona que trabaja necesita ser remunerada, si trabajas y no te entra nada cómo pagas la colegiatura de tu hijo, la renta de tu casa o comer, se hace difícil. Uno tiene que ser solidario con los compañeros que lo pasan mal como en algún momento nos ha pasado a nosotros”, afirmó.

Regresando a temas de su equipo, nuevamente en esta Fecha FIFA tuvieron los Rojinegros varios jugadores convocados tanto a Selección Mexicana (Mayor y con límite de edad) como a escuadras de Sudamérica. De nueva cuenta, Cufré señaló el malestar que le genera no contar con sus jugadores para trabajar de cara al partido de este viernes ante Puebla.

Leandro Cufré, de nueva cuenta, habla sobre la cantidad de seleccionados nacionales y que no tiene a sus jugadores para entrenar a lo largo de la semana.

“Buscando también en los números, tenemos el mayor porcentaje de canteranos jugando en Primera División, tenemos convocados a Selección Mexicana, tenemos uno en la 17, en la 20 tres más, en la mayor tenemos dos más. Estamos sirviendo a la Selección y vamos primero en cantidad de minutos. A veces cuando uno escucha también al entrenador de la juveniles o de la 22 que dice que hay que animarse... hay que tener cuidado de no generalizar, porque sí le estamos dando muchísimo a la selección. No hay que generalizar porque también fue técnico de un equipo y no me acuerdo que haya puesto juveniles como ponemos nosotros. Entonces hay que tener cuidado y no generalizar”, enfatizó sobre el trabajo de Jaime Lozano.

Leandro Cufré : "No me gusta depender de ningún jugador", en referencia a que su mejor atacante: @Barcelofacu lleva tres goles.

Para culminar, dio un balance de su equipo, que es la cuarta mejor defensa de la Liga MX; pero no tiene a un jugador instalado en los primeros lugares de la tabla de goleo. “Es que no es la defensa es el equipo cuando ataca lo hace todo el equipo y cuando defiende defiende todo el equipo, intentamos que el primer defensa sea el punta, es la idea nuestra, si el punta es defensa imagínate el resto por eso digo que es trabajo de todo el equipo y lo mismo cuando atacas es de todo el equipo, no se le carga todo a Barceló, Correa, es todo el equipo, desde la salida ejecutar un buen tiro de esquina,a hacer bien las cosas, después si tiene que estar Barceló, pero es todo el equipo el que defiende y todo el equipo el que ataca”, finalizó.