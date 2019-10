Leandro Cufré arremete contra el arbitraje

Se terminó la racha positiva para Atlas. En la jornada 15, los Rojinegros cayeron (0-2) ante Necaxa y con esto, podrían salir de los puestos de liguilla, que ahora ostentan con la séptima posición. Al finalizar el partido, Leandro Cufré se mostró inconforme ante la manera de dirigir el partido por parte de Fernando Guerrero. También habló del grito homofóbico, que suspendió por un lapso de dos minutos el partido.

"No tuvo una buena noche a mi entender, puedo tener un criterio de pensar lo mío. Para mí no tuvo una buena noche sacó la primera amonestación al minuto 96, quiere decir que algo no anduvo bien de parte de él porque es uno de los mejores árbitros y hoy no tuvo una buena noche, a mi criterio. Si claro, pero esas son cosas que van adentro, obviamente. Isijara tenía el campo abierto podía haber hecho en otro momento la pausa, lamentablemente son cosas que también en este campeonato tuvo altibajos, lo han suspendido por dirigir otros partidos y no está en buen momento", Leandro Cufré señaló el mal trabajo que tuvo Fernando Guerrero como árbitro central.

La campaña para erradicar el grito de "p***" tuvo un efecto positivo en el inicio del partido. Pero al cierre del partido, la afición le comenzó a gritar a Hugo González y se tuvo que detener el juego dos minutos.

Esta fue la opinión de Cufré sobre el grito: "No justifico para nada el grito, la verdad que estoy en contra de ese grito, perjudica siempre al local, más allá de que no nos haya gustado el arbitraje, Fernando (Guerrero) no tuvo una buena noche, es normal, esperamos que se recupere pronto", mencionó.

Para finalizar, Leandro terminó por redondear su comentario hacia el árbitro Fernando Guerrero: "Si el que reparte justicia, a mi criterio, no tuvo una buena noche, obviamente el portero se iba a tirar para hacer tiempo, otro compañero se quiso a alambrar se tiró al piso. Si no saca tarjetas y no pone un poquito orden, obviamente que la gente se impacienta y se pone en contra del árbitro y los jugadores. Está bien, el jugador hizo lo que tenía que hacer, pero el que está ahí tiene que poner un poquito orden. Por eso fue mi reclamo y cuando la teníamos nosotros, corta un avance muy claro".